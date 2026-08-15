Dieser Dividenden-Champion zahlt doppelt so viel wie deutsche Konkurrenz

Dabei ist PKO Bank Polski kein Nischenwert. Sie ist die größte Bank Polens, ein zentraler Finanzkonzern des Landes und seit 2004 an der Warschauer Börse notiert. Der polnische Staat hält 29,43 Prozent der Aktien und ist damit größter Einzelaktionär.

Nach Primary Health Properties bleibt der Dividenden-Radar in Europa, wechselt aber Branche und Region. In der vergangenen Woche ging es um einen britischen Gesundheitsimmobilienwert, der mit fast 8 Prozent Rendite und 30 Jahren Dividendenwachstum lockt. Diesmal führt der Blick nach Polen – und zu einer Bank, die deutsche Anlegerinnen und Anleger vermutlich seltener auf dem Zettel haben als Deutsche Bank oder Commerzbank .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Dividendenjäger ist vor allem die aktuelle Ausschüttung spannend: Für das Geschäftsjahr 2025 hat PKO am Donnerstag 6,14 Zloty je Aktie ausgezahlt. Gemessen am Schlusskurs des Jahres 2025 entspricht das einer Dividendenrendite von rund 7,21 Prozent, gemessen am aktuellen Kurs immer noch rund 5,53 Prozent. Damit liegt PKO klar über den beiden großen deutschen Bankwerten. Die Deutsche Bank kommt auf gut 3 Prozent, Commerzbank trotz kräftiger Dividendenerhöhung ebenfalls nur auf 2,77 Prozent. PKO verbindet die Größe und Systemrelevanz einer Marktführerbank mit einer Rendite, die für eine europäische Großbank auffällig hoch ist. Sehr wenige Bankenwerte in Europa können da mithalten.

Polens Sparkasse mit langer Geschichte

Die Wurzeln von PKO reichen bis ins Jahr 1919 zurück. Damals wurde die Pocztowa Kasa Oszczędności gegründet, eine Postsparkasse im jungen polnischen Staat. Über Jahrzehnte entwickelte sich daraus eine zentrale Bank für private Ersparnisse, Zahlungsverkehr und Kreditversorgung.

Nach dem politischen und wirtschaftlichen Umbruch wurde die Bank im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 2004 folgte der Börsengang in Warschau. Der Staat blieb aber prägender Aktionär. Die Bank ist börsennotiert, gewinnorientiert und dividendenstark, hat aber zugleich einen staatlichen Anker.

Das kann Stabilität geben. Eine Bank mit dieser Marktstellung ist für Polen systemrelevant. Gleichzeitig ist Staatseinfluss nie nur ein Vorteil. Wo der Staat mit am Tisch sitzt, können auch politische Interessen, regulatorische Eingriffe und Sonderbelastungen eine größere Rolle spielen.

Was PKO eigentlich macht

PKO ist eine Universalbank. Das Unternehmen verdient Geld mit Privatkunden, Unternehmenskunden, Hypotheken, Konsumentenkrediten, Einlagen, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung, Leasing, Versicherungs- und Kapitalmarktgeschäft. Die Bank profitiert von einer großen Kundenbasis und der wachsenden polnischen Wirtschaft.

Für PKO ist das ein gutes Umfeld. Kreditvolumen, Einlagen und Gebühreneinnahmen wachsen. Gleichzeitig bleiben die Zinsen in Polen im europäischen Vergleich hoch genug, um die Nettozinsmarge zu stützen. Anders als in früheren Zinszyklen droht derzeit nicht unmittelbar massiver Gegenwind durch schnelle Zinssenkungen. Die polnische Notenbank agiert vorsichtig. Das ist für Banken wie PKO kurzfristig positiv. Hohe oder stabile Zinsen stützen die Erträge aus dem klassischen Kredit- und Einlagengeschäft.

Operativ steht PKO derzeit solide da. Im 1. Quartal 2026 erzielte die Bank einen Nettogewinn von 2,5 Milliarden Zloty (581 Millionen Euro), trotz weiterer Belastungen aus Rechtsrisiken rund um alte Fremdwährungshypotheken. Die Eigenkapitalrendite lag bei 17,3 Prozent, die Tier-1-Kapitalquote bei 14,99 Prozent. Der Analystenkonsens erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Nettogewinn von rund 10,6 Milliarden Zloty und für 2027 sogar rund 12,9 Milliarden Zloty. Das könnte Spielraum für kontinuierliche Ausschüttungen und vielleicht auch für Erhöhungen in den nächsten Jahren geben.

Die Dividende

Für das Geschäftsjahr 2025 hat PKO eine Dividende von 6,14 Zloty brutto je Aktie gezahlt. Insgesamt flossen damit 7,675 Milliarden Zloty an die Aktionäre. Das entspricht knapp 75 Prozent des Jahresgewinns. Schon für das Geschäftsjahr 2024 hatte PKO 5,48 Zloty je Aktie ausgeschüttet. Die Dividende wurde also deutlich erhöht. Das passt zur starken Gewinnentwicklung der vergangenen Jahre und zeigt, dass die Bank bereit ist, einen großen Teil des Profits an die Anteilseigner zurückzugeben.

Trotzdem ist PKO kein Dividendenaristokrat. Die Historie ist nicht lückenlos. In mehreren Jahren gab es keine Ausschüttung, etwa in Phasen mit strengeren Aufsichtsvorgaben, höheren Kapitalanforderungen oder besonderen Belastungen. Bei Banken entscheidet eben nicht nur der Gewinn, sondern auch die Kapitalquote, die Regulierung und die Einschätzung der Aufsicht.

Ganz neu ist Polen im Dividenden-Radar nicht. Mit PZU war bereits der größte polnische Versicherer Thema. Auch dort spielt der Staat eine wichtige Rolle: Der polnische Staat hält rund 34 Prozent an PZU und ist damit ebenfalls größter Aktionär. Bei der laufenden Rendite liegt PZU sogar noch etwas höher als PKO. Für 2025 hat PZU 4,80 Zloty je Aktie beschlossen, was je nach Kursniveau auf eine Rendite von 6,6 Prozent hinausläuft. PKO kommt mit 6,14 Zloty Dividende je Aktie auf rund 5,5 Prozent. Beide Aktien zeigen aber, dass der polnische Markt Dividendenrenditen bietet, die im westeuropäischen Vergleich auffallen.

Die Risiken: Politik, Zloty und alte Hypotheken

Das wichtigste Risiko ist der politische und regulatorische Einfluss. PKO ist staatsnah, und polnische Banken standen in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus von Sondermaßnahmen, Kreditmoratorien, Steuern oder regulatorischen Vorgaben. Was heute wie Stabilität wirkt, kann morgen zum politischen Risiko werden. Zweitens bleiben die Altlasten aus Fremdwährungshypotheken ein Thema. Viele polnische Banken haben noch Rechtsrisiken aus alten Schweizer-Franken-Krediten. PKO bildet dafür weiterhin Rückstellungen. Das Problem wird kleiner, ist aber noch nicht verschwunden.

Drittens ist die Aktie für deutsche Anleger ein Zloty-Investment. Die Dividende wird in polnischen Zloty gezahlt. Wertet der Zloty gegenüber dem Euro ab, sinkt die Euro-Dividende. Wertet er auf, wirkt der Währungseffekt positiv. Viertens bleibt PKO eine Bank. Banken verdienen in guten Zeiten sehr gut, können in Abschwüngen aber schnell unter Druck geraten. Steigende Kreditausfälle, schwächeres Kreditwachstum oder Eingriffe der Aufsicht können die Dividende belasten.

Die Analysten sind überwiegend positiv, aber nicht euphorisch. Von 14 jüngeren Empfehlungen lauten 9 auf Kaufen, Übergewichten oder Outperform. Fünf liegen bei Halten, keine bei Verkaufen. Das zeigt: Die Mehrheit sieht PKO operativ stark aufgestellt. Gleichzeitig liegt das durchschnittliche Kursziel zuletzt nur ungefähr im Bereich des aktuellen Kursniveaus. Die Aktie hat also bereits viel aufgeholt. Für Dividendenanleger ist das nicht zwingend ein Problem, denn der laufende Ertrag steht im Mittelpunkt.

Fazit: Staatsnaher Bankenriese mit Renditeaufschlag

PKO Bank bietet eine ungewöhnliche Mischung: größte Bank Polens, staatlicher Ankeraktionär, hohe Profitabilität, robuste Kapitalbasis und eine Dividendenrendite von 7,2 Prozent. Der Vergleich macht den Reiz deutlich. PKO zahlt doppelt so viel Rendite wie Deutsche Bank und Commerzbank. Gleichzeitig ist die Bank ein zentraler Finanzkonzern eines wachsenden europäischen Landes.

Aber der Renditeaufschlag hat Gründe. PKO bleibt abhängig von polnischer Politik, Bankenaufsicht, Zinsumfeld, Zloty und den Altlasten aus Fremdwährungshypotheken. Die Dividendenhistorie ist stark, aber nicht makellos. Für Anleger, die europäische Finanzwerte suchen und bereit sind, Polen- und Bankenrisiken zu akzeptieren, ist PKO dennoch interessant. Polens Banken-Champion bietet mehr laufende Ausschüttung als viele bekanntere westeuropäische Banken und kann für passive Investoren eine interessante Beimischung zum Dividenden-Portfolio sein.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr

Für die Beispielrechnung verwenden wir die Dividende für 2025 von 6,14 Zloty je Aktie. Beim Wechselkurs von 1 Euro zu 4,307 Zloty entspricht das rund 1,43 Euro Dividende je Aktie. Um auf 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu kommen, wären rechnerisch rund 8.390 PKO-Aktien erforderlich. Bei einem Kurs von rund 111 Zloty je Aktie entspräche das einem Anlagebetrag von etwa 931.000 Zloty. Umgerechnet wären das rund 216.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei dem britische REIT PHP waren es im Radar der vergangenen Woche nur 158.000 Euro und bei Zoetis in der Woche davor etwa 430.000 Euro.

Steuerliche Behandlung für deutsche Anleger

Polnische Dividenden unterliegen grundsätzlich einer Quellensteuer von 19 Prozent. Dank Doppelbesteuerungsabkommen sind davon 15 Prozentpunkte auf die deutsche Abgeltungsteuer anrechenbar. Die darüberhinausgehenden 4 Prozentpunkte können zwar grundsätzlich von der polnischen Steuerverwaltung zurückgefordert werden, was aber so kompliziert ist, dass sich der Aufwand für kleinere Beträge kaum lohnt. In Deutschland bleiben dann noch 10 Prozent Abgeltungsteuer plus 0,55 Prozent Solidaritätszuschlag (da der Soli nur auf die 10 Prozent und nicht auf den polnischen Anteil anfällt). Also: 15 Prozent Polen + 10 Prozent Deutschland + 0,55 Prozent Soli = 25,55 Prozent Gesamtbelastung (plus ggf. Kirchensteuer). Wird die überschüssige polnische Quellensteuer von 4 Prozentpunkten nicht zurückgeholt, fällt die effektive Belastung entsprechend höher aus.

Übersicht zur Dividende von PKO Bank

Marktkapitalisierung: 139,9 Milliarden Zloty (32,5 Milliarden Euro)

Dividendenrendite für 2025: 7,21 %, aktuell 5,53 %

Dividende erhöht: 3 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 3 Jahre

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 3 Jahre

Frequenz: jährlich, gewöhnlich August

Zeitplan

23.04.2026: Dividendenvorschlag

29.06.2026: Beschluss bei HV

04.08.2026: Ex-Tag

05.08.2026: Record Date

13.08.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Pence 2028e 6,92e 7,69e 2027e 6,19e 6,88e 2026e 5,42e 6,02e 2025 7,21 6,14 2024 9,17 5,48 2023 7,68 3,87 2022 -- -- 2021 4,07 1,83 2020 -- --

* Quellen: PKO Bank, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres Ende Januar genommen, beziehungsweise ab 2026 der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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