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    210 Prozent im Plus

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    Hat Nebius trotz Kursrallye noch weiteres Aufwärtspotenzial?

    Nebius gehört 2026 zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Nach starken Zahlen hebt die BofA das Kursziel sogar erneut an und sieht weiteres Aufwärtspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA hebt Nebius-Kursziel auf 310 US-Dollar an
    • Nebius übertrifft Umsatz- und EBITDA-Erwartungen
    • 13 von 19 Analysten empfehlen die Nebius-Aktie
    • Report: Achtung, Korrektur!
    210 Prozent im Plus - Hat Nebius trotz Kursrallye noch weiteres Aufwärtspotenzial?
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Nebius zählt zu den auffälligsten Börsengewinnern des Jahres. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um über 210 Prozent gestiegen und hat sich damit mehr als verdreifacht. Doch nach Einschätzung der Bank of America könnte die Rallye noch nicht beendet sein.

    Die US-Großbank bestätigte ihre Kaufempfehlung für den auf KI-Infrastruktur spezialisierten Cloud-Anbieter und erhöhte das Kursziel von 280 auf 310 US-Dollar.

    Die Bank of America setzt auf wachsenden KI-Hunger

    Analyst Tal Liani sieht Nebius in einer starken Ausgangsposition, um von der rasant steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz zu profitieren. Besonders die schnell wachsende, auf KI optimierte Cloud-Infrastruktur sowie die globale Pipeline neuer Rechenzentren seien entscheidende Wettbewerbsvorteile.

    Hinzu komme die bisherige Umsetzungsgeschwindigkeit des Managements. Die integrierte Plattform von Nebius decke wesentliche Teile der KI-Infrastruktur aus einer Hand ab und könne dem Unternehmen damit nachhaltige Vorteile gegenüber Wettbewerbern verschaffen.

    Quartalszahlen schlagen die Erwartungen deutlich

    Neue Argumente für die Optimisten lieferte Nebius mit seinen Zahlen für das zweite Quartal 2026. Das bereinigte ebitda erreichte 236,2 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet lediglich mit 168,8 Millionen US-Dollar gerechnet.

    Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Erwartungen. Die Erlöse beliefen sich auf 582,3 Millionen US-Dollar, während der Wall-Street-Konsens bei 569,9 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Nebius bestätigte außerdem seine Prognose für das Gesamtjahr.

    Mehrheit der Analysten setzt auf Nebius

    Mit ihrer optimistischen Einschätzung steht die Bank of America an der Wall Street keineswegs allein. Auch unter anderen Analysten überwiegt weiterhin die Zuversicht für die weitere Entwicklung von Nebius. Laut Daten von LSEG stufen 13 der 19 Analysten, die das Unternehmen beobachten, die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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