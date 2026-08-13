ZenaTech erweitert seine drohnengestützte Bauüberwachungs-Software ZenaWorx um digitale Geländemodellierung und unterzeichnet seinen ersten Vertrag mit einem KI-Rechenzentrumskunden

Das erweiterte LiDAR-Analyseangebot für die Phase der Erdarbeiten, das im Rahmen von Drone as a Service bereitgestellt wird, soll über die gesamte Laufzeit eines Bauprojekts wiederkehrende Umsätze mit Kunden aus dem gewerblichen und öffentlichen Bauwesen generieren.

Vancouver, British Columbia, 13. August 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt die Erweiterung seiner LiDAR-(Light Detection and Ranging)-gestützten Software ZenaWorx für die Überwachung von Fortschritten bei Bauvorhaben bekannt, die im Rahmen des Drone-as-a-Service-Geschäfts zum Einsatz kommt. Sie wird um die Funktionen einer digitalen Geländemodellierung (DTM) ergänzt. Des Weiteren hat das Unternehmen mitgeteilt, dass der erste Vertrag mit einem zahlenden Kunden für ein Bauprojekt im Bereich KI-Rechenzentren unterzeichnet wurde. Dank der neuen DTM-Funktionen, die sich derzeit noch in der Beta-Phase befinden, wird der Leistungsumfang der Software ZenaWorx über die 3D-Überwachung der Fortschritte von Bauprojekten hinaus erweitert und umfasst nun auch die präzise Messung von Aushub- und Verfüllmengen, die exakte Durchführung von Planierarbeiten und die Drainage. Diese Funktionen sind für die Erdarbeiten bei großen KI-Rechenzentrumskomplexen und anderen öffentlichen Bauprojekten, die sich oft über Monate oder Jahre erstrecken, ganz entscheidend.

„Die Errichtung von KI-Rechenzentren ist eines der größten Infrastruktur-Ausbauprogramme einer ganzen Generation. Schnelligkeit, Datenqualität und Präzision schlagen sich für Bauträger und Bauunternehmen direkt in Kosten- und Zeiteinsparungen nieder“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch die Erweiterung von ZenaWorx um die digitale Geländemodellierung können wir den Entwicklern von KI-Rechenzentren und auch Kunden aus dem öffentlichen Sektor, wie beispielsweise Deponiebetreibern und Kommunen, die Drainage- und Geländeanpassungsprojekte umsetzen, einen rascheren und umfassenderen Überblick über die Vorgänge auf der Baustelle verschaffen, als dies bei herkömmlichen Vermessungsmethoden der Fall ist. Vor allem tut sich hier für ZenaTech eine Umsatzquelle mit regelmäßigen Einnahmen auf. Anstelle nur einer einmaligen Baustellenbegehung planen wir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg – von den ersten Erdarbeiten bis hin zur laufenden Überwachung – und knüpfen so mit jedem neuen Vertragskunden eine langfristige Beziehung auf Abonnentenbasis.“

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