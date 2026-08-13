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    Kaum noch Schiffe - Rekordtiefststand des Rheins bei Köln

    Für Sie zusammengefasst
    • Historisches Niedrigwasser legt Schiffsverkehr lahm
    • Pegel Köln sinkt auf historischen Tiefststand
    • Viele Schiffe fahren wegen geringer Tiefe leer
    Kaum noch Schiffe - Rekordtiefststand des Rheins bei Köln
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KÖLN (dpa-AFX) - Auf dem Rhein bei Köln fahren nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein wegen des historischen Niedrigwassers kaum noch Schiffe. "Die Schifffahrt wird sich von selbst einstellen", sagte der Außenbezirksleiter Markus Neumann der dpa. Schiffe dürften zwar immer noch fahren. Es lohne sich aber so gut wie für gar keinen mehr, noch zufahren.

    Es sei extrem auffällig, wie lang die Pausen zwischen den Schiffen auf dem sonst vielbefahrenen Strom am Donnerstagmorgen gewesen seien, sagte Neumann. Ein dpa-Reporter berichtete, dass es kaum noch Schiffsverkehr gebe. Laut Neumann ist an den Eichmarken der Schiffe außen zu erkennen, dass fast alle der wenigen noch fahrenden Schiffe bei Köln leer seien.

    Aktuell werde jeden Tag ein neuer historischer Tiefpunkt des Wasserstandes am Pegel Köln gemessen. Am Donnerstagmittag ist ein Pegelstand von 49 Zentimeter gemessen worden. Nach der weiteren Abschätzung des Amtes könnte der Pegelstand in Köln an diesem Sonntag 47 Zentimeter erreichen.

    Alter Tiefststand könnte deutlich unterboten werden

    Das wären 22 Zentimeter weniger als der alte historische Tiefststand vom 23. Oktober 2018 vor der starken Trockenheit in diesem Sommer. "Der Tiefstpunkt ist nicht nur ein bisschen unterboten, sondern es hat einen ganz richtigen Sprung nach unten gemacht", betont der Außenbezirksleiter den Unterschied. Aktuell sind es schon 20 Zentimeter weniger als die 69 Zentimeter von damals.

    Zu wenig Wasser für viele Schiffe

    Die Fahrrinne ist zwar wesentlich tiefer als der Pegelstand am Ufer. In Köln etwa seien es 1,11 Meter mehr. Das wären bei einem Pegelstand von 47 Zentimeter insgesamt 1,58 Meter in der Fahrrinne. Neumann verweist aber darauf, dass die Schiffe mindestens 20 Zentimeter Wasser unter dem Kiel haben sollten, damit sich durch Wasserbewegungen anderer Schiffe nicht aufsetzen. "1,38 Meter - das haben die meisten Schiffe schon, wenn sie leer sind", schildert Neumann./vd/DP/stk







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