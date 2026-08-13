GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz von 450 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Versicherers an. Der Experte setzt nun einen höheren Buchwert (TBV) an./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 441,4EUR auf Tradegate (13. August 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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