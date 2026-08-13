GOLDMAN SACHS stuft LEG Immobilien auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Immobilienkonzern LEG von 67,40 auf 64,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag in seinem Resümee zur Halbjahresbilanz an höheren Schuldendienst sowie die im Juli ausgeschüttete Aktiendividende an./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 52,15EUR auf Tradegate (13. August 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64,50

Kursziel alt: 67,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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