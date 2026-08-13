AKTIE IM FOKUS
Cisco vorbörslich mit Gewinnmitnahmen - KI-Ausblick enttäuscht
- Cisco-Aktien fallen wegen verhaltener KI-Ziele
- Gute Zahlen und Ausblick rücken in den Hintergrund
- Hardware-Anteil könnte kurzfristig Margen drücken
NEW YORK (dpa-AFX) - Aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ziele für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Margenbedenken dürften die Aktien des Netzwerk-Ausrüsters Cisco am Donnerstag belasten. Überraschend gute Resultate für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 und ein insgesamt optimistischer Ausblicks rückten in den Hintergrund. Der Aktienkurs sank am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um 6 Prozent auf 116,40 US-Dollar.
Damit zeichnen sich Gewinnmitnahmen auf einem hohen Niveau ab: Am Mittwoch - vor den nach Handelsschluss veröffentlichten Zahlen - waren die Titel zeitweise bis auf 124,45 Dollar geklettert. Bis zum Rekord bei rund 130 Dollar vom Juni hatten sie es damit nicht mehr weit - und seit Jahresbeginn bereits rund 60 Prozent gewonnen.
Die vergleichsweise wenigen Titel im Tech-Index Nasdaq 100 , die in diesem Zeitraum noch stärker abgeschnitten haben, stammen fast alle ebenfalls aus dem Halbleitersektor - allen voran der Chipproduzent Micron und der Laufwerk-Hersteller Seagate Technology, deren Aktienkurse sich mehr als verdreifacht haben.
In den vergangenen zwei Jahren hat das Cisco-Papier um mehr als 170 Prozent zugelegt - und übertraf damit den Anstieg des Technologieindex Nasdaq 100 deutlich. In den Jahren davor hatte das Papier allerdings nicht so stark vom KI-Boom, der die Börsen seit Ende 2022 erfasst hat, profitiert. Seit Anfang 2022 gerechnet, liegt Cisco mittlerweile wieder gleichauf mit dem Nasdaq 100.
Cisco berichtete für das im Juli abgelaufene Geschäftsjahr ein zwölfprozentiges Umsatzwachstum. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) legte noch etwas stärker zu. 2026/27 will Cisco den Umsatz sogar um bis zu knapp 16 Prozent steigern und das bereinigte EPS um bis zu 18 Prozent, was ebenfalls deutlich mehr ist als von Analysten erwartet.
Dass Cisco im angelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz mit KI-Produkten fast verdoppeln will, reichte den Experten indes nicht: Sie hatten sich mit Blick auf das hohe Auftragsvolumen in diesem Bereich teils noch mehr erhofft.
Meta Marshall von der US-Bank Morgan Stanley monierte zudem, dass der gestiegene Geschäftsanteil von Hardware-Komponenten kurzfristig die Bruttomargen belasten dürfte. Ähnlich äußerte sich Analyst Tim Long von der britischen Investmentbank Barclays.
Zudem ist das Unternehmen weiter stark vom klassischen Geschäft mit Produkten wie Routern und Switches für Internetanbieter abhängig. Gemessen an den Prognosen für 2026/27 wird der KI-bezogene Umsatz gerade mal etwas mehr als zehn Prozent des gesamten Erlöses betragen./gl/edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 101,2 auf Tradegate (13. August 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +7,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 914,81 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +10,73 %/+99,93 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/chips-intel-investiert-fuenf-milliarden-euro-in-irland/100239416.html
Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀