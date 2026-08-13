🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank Aktie legt zu - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +1,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie legt zu - 13.08.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Mit einer Performance von +1,47 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,02. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank!
    Short
    42,56€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 12,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    36,28€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 11,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Commerzbank investiert war, konnte einen Gewinn von +11,64 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +2,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um +11,98 % gewonnen.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,35 %
    1 Monat +5,53 %
    3 Monate +11,64 %
    1 Jahr +9,87 %
    Stand: 13.08.2026, 14:21 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Erreichen der 40-Euro-Marke und mögliche Gewinnmitnahmen. Einige erwarten kurzfristig 42 bis 43 Euro, während andere wegen begrenzten Kurspotenzials eine Seitwärtsbewegung zwischen etwa 38/39 und 40/42 Euro sehen. Die DZ Bank erhöht ihr Kursziel auf 46 Euro und betrachtet eine UniCredit-Übernahme als Basisszenario. Weitere Kursimpulse werden vor allem von Übernahmenachrichten erwartet; charttechnisch besteht Hoffnung auf langfristig 53 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,08 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 13.08. - ATX stark +0,40 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Drei Gründe, jetzt mit SMARTBROKER+ zu starten


    Günstig oder gut ausgestattet: Bei der Depotwahl war das bisher ein Entweder-oder. SMARTBROKER+ bietet beides: Kostensieger bei Stiftung Warentest, dazu 39 Handelsplätze, sieben Assetklassen und alle gängigen Ordertypen.

    Börsenstart Europa - 13.08. - ATX stark +0,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,74 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,52 %. ING Group legt um +0,87 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,82 %.

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +1,50 %
    +2,35 %
    +5,53 %
    +11,64 %
    +9,87 %
    +291,12 %
    +636,41 %
    +591,45 %
    -56,52 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
    Commerzbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Commerzbank Aktie legt zu - 13.08.2026 Am 13.08.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +1,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     