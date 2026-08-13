Commerzbank Aktie legt zu - 13.08.2026

Mit einer Performance von +1,47 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,02€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Commerzbank investiert war, konnte einen Gewinn von +11,64 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +2,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um +11,98 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,35 % 1 Monat +5,53 % 3 Monate +11,64 % 1 Jahr +9,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 14:21 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Erreichen der 40-Euro-Marke und mögliche Gewinnmitnahmen. Einige erwarten kurzfristig 42 bis 43 Euro, während andere wegen begrenzten Kurspotenzials eine Seitwärtsbewegung zwischen etwa 38/39 und 40/42 Euro sehen. Die DZ Bank erhöht ihr Kursziel auf 46 Euro und betrachtet eine UniCredit-Übernahme als Basisszenario. Weitere Kursimpulse werden vor allem von Übernahmenachrichten erwartet; charttechnisch besteht Hoffnung auf langfristig 53 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,08 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Günstig oder gut ausgestattet: Bei der Depotwahl war das bisher ein Entweder-oder. SMARTBROKER+ bietet beides: Kostensieger bei Stiftung Warentest, dazu 39 Handelsplätze, sieben Assetklassen und alle gängigen Ordertypen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,74 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,52 %. ING Group legt um +0,87 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,82 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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