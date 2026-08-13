K+S Aktie weiter im Abwärtstrend - 13.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die K+S Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,75 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,75 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei K+S insgesamt ein Minus von -4,12 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -2,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,55 % gewonnen.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,21 % 1 Monat +14,18 % 3 Monate -4,12 % 1 Jahr +14,88 %

Informationen zur K+S Aktie

Stand: 13.08.2026, 14:22 Uhr

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,58 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen des Düngerproduzenten zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von The Mosaic, Nutrien und Co.

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Nutrien notiert im Plus, mit +0,51 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.