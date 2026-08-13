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    Besonders beachtet!

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    K+S Aktie weiter im Abwärtstrend - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die K+S Aktie, bisher, um -3,75 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie weiter im Abwärtstrend - 13.08.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

    K+S Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die K+S Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,75 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,75 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei K+S insgesamt ein Minus von -4,12 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -2,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,55 % gewonnen.

    K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,21 %
    1 Monat +14,18 %
    3 Monate -4,12 %
    1 Jahr +14,88 %
    Stand: 13.08.2026, 14:22 Uhr

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,58 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 13.08. - ATX stark +0,40 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen des Düngerproduzenten zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag …

    Börsenstart Europa - 13.08. - ATX stark +0,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von The Mosaic, Nutrien und Co.

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Nutrien notiert im Plus, mit +0,51 %.

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    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    -3,75 %
    -2,21 %
    +14,18 %
    -4,12 %
    +14,88 %
    -17,01 %
    +24,17 %
    -19,46 %
    +762,63 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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