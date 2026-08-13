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    Besonders beachtet!

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    Sixt Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Sixt Aktie bisher um +5,31 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sixt Aktie.

    Besonders beachtet! - Sixt Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

    Sixt Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Die Sixt Aktie konnte bisher um +5,31 % auf 75,30 zulegen. Das sind +3,80  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sixt Aktie. Nach einem Plus von +0,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 75,30, mit einem Plus von +5,31 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Sixt Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,67 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Sixt Aktie damit um +9,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sixt +1,41 % gewonnen.

    Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,92 %
    1 Monat +8,13 %
    3 Monate +3,67 %
    1 Jahr -23,08 %
    Stand: 13.08.2026, 14:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Sixt Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz starkem Umsatz- und Ergebniswachstum schwache Sixt-Aktie. Diskutiert werden ein möglicher Q2-Ertragsausfall in Nordamerika durch hohe Marketingaufwendungen, gute Entwicklungen in Deutschland und Europa sowie Chancen durch US-Wachstum, Tourismus und stabile Restwerte. Einige erwarten für 2026 über 470 Mio. Euro EBT, ein KGV von 15 und Kurse um 90–100 Euro. Technisch gelten 200-Tage-Linie und MACD als positive Signale, zugleich wird ein weiterer Rückgang befürchtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Sixt eingestellt.

    Zur Sixt Diskussion

    Informationen zur Sixt Aktie

    Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,30 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Plus, mit +0,19 %.

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    Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    +1.896.150,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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