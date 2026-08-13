Sixt Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.08.2026

Die Sixt Aktie konnte bisher um +5,31 % auf 75,30€ zulegen. Das sind +3,80 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sixt Aktie. Nach einem Plus von +0,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 75,30€, mit einem Plus von +5,31 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Sixt Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,67 %.

Allein seit letzter Woche ist die Sixt Aktie damit um +9,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sixt +1,41 % gewonnen.

Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,92 % 1 Monat +8,13 % 3 Monate +3,67 % 1 Jahr -23,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Sixt Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 14:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz starkem Umsatz- und Ergebniswachstum schwache Sixt-Aktie. Diskutiert werden ein möglicher Q2-Ertragsausfall in Nordamerika durch hohe Marketingaufwendungen, gute Entwicklungen in Deutschland und Europa sowie Chancen durch US-Wachstum, Tourismus und stabile Restwerte. Einige erwarten für 2026 über 470 Mio. Euro EBT, ein KGV von 15 und Kurse um 90–100 Euro. Technisch gelten 200-Tage-Linie und MACD als positive Signale, zugleich wird ein weiterer Rückgang befürchtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Sixt eingestellt.

Informationen zur Sixt Aktie

Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,30 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Plus, mit +0,19 %.

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Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.