MLP Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von MLP. Sie steigt um +3,88 % auf 8,0300€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MLP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,0300€, mit einem Plus von +3,88 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

Der heutige Anstieg bei MLP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,27 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die MLP Aktie damit um +2,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MLP eine positive Entwicklung von +12,45 % erlebt.

MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,95 % 1 Monat +3,88 % 3 Monate -1,27 % 1 Jahr -4,31 %

Informationen zur MLP Aktie

Stand: 13.08.2026, 14:22 Uhr

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 875,77 Mio. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Swiss Life Holding notiert im Plus, mit +0,06 %. Zurich Insurance Group notiert im Minus, mit -0,27 %. OVB Holding verliert -1,74 % HYPOPORT notiert im Minus, mit -2,13 %.

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Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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