🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMLP AktievorwärtsNachrichten zu MLP

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    MLP Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die MLP Aktie, bisher, um +3,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MLP Aktie.

    Besonders beachtet! - MLP Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

    MLP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von MLP. Sie steigt um +3,88 % auf 8,0300. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MLP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,0300, mit einem Plus von +3,88 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg bei MLP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,27 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die MLP Aktie damit um +2,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MLP eine positive Entwicklung von +12,45 % erlebt.

    MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,95 %
    1 Monat +3,88 %
    3 Monate -1,27 %
    1 Jahr -4,31 %
    Stand: 13.08.2026, 14:22 Uhr

    Informationen zur MLP Aktie

    Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 875,77 Mio. € wert.

    MLP steigert Erlöse zweistellig - Aktie zieht an


    Der Finanzdienstleister MLP hat im ersten Halbjahr vor allem vom stark gestiegenen Verkauf von Sachversicherungen und deutlichen Zuwächsen in der Vermögensverwaltung profitiert. Die Gesamterlöse zogen um zehn Prozent auf gut 583 Millionen Euro an, …

    BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'


    Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden …

    MLP: H1 2026 mit Rekord bei Erlösen und Ergebnis


    MLP setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Bestmarken: Erlöse, Ergebnis und betreute Vermögen wachsen kräftig – und der Konzern schraubt seine Ziele weiter nach oben.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Swiss Life Holding notiert im Plus, mit +0,06 %. Zurich Insurance Group notiert im Minus, mit -0,27 %. OVB Holding verliert -1,74 % HYPOPORT notiert im Minus, mit -2,13 %.

    MLP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MLP

    +4,01 %
    +3,08 %
    +3,88 %
    -1,27 %
    -4,31 %
    +54,47 %
    +4,02 %
    +106,65 %
    +803.900,00 %
    ISIN:DE0006569908WKN:656990
    MLP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MLP Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.08.2026 Am 13.08.2026 ist die MLP Aktie, bisher, um +3,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MLP Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     