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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Pfandbriefbank Aktie gut behauptet +3,30 % - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Pfandbriefbank Aktie bisher um +3,30 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Pfandbriefbank Aktie gut behauptet +3,30 % - 13.08.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

    Wie hat sich die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,30 % auf 3,6360 zulegen. Das sind +0,1160  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,6360, mit einem Plus von +3,30 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutsche Pfandbriefbank Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,21 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um +9,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank -16,28 % verloren.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,51 %
    1 Monat +5,52 %
    3 Monate +10,21 %
    1 Jahr -32,22 %
    Stand: 13.08.2026, 14:23 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Q2-/Halbjahreszahlen und deren möglichen Einfluss auf den Kurs. Erwartet werden bei guten Ergebnissen 3,70–3,80 Euro, bei Enttäuschungen 3,25–3,30 Euro. Diskutiert werden geringere Wertberichtigungen, der Sanierungsfortschritt und die Aussicht auf eine Dividende 2026. Warburg bewertet die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 5,50 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

    Zur Deutsche Pfandbriefbank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 488,95 Mio. € wert.

    Deutsche Pfandbriefbank kommt bei Sanierung voran - Aktie gewinnt


    Die Deutsche Pfandbriefbank sieht ein Jahr nach ihrem Ausstieg aus dem US-Geschäft Licht am Ende des Tunnels. Der Abbau der Gewerbeimmobilien-Kredite aus den Vereinigten Staaten komme schneller voran als gedacht, erklärte Vorstandschef Kay Wolf am …

    Deutsche Pfandbriefbank sieht sich bei Sanierung auf Kurs


    Die Deutsche Pfandbriefbank hat ein Jahr nach ihrem teuren Rückzug aus dem US-Geschäft wieder Fuß gefasst. Im zweiten Quartal verdiente der Gewerbeimmobilien-Finanzierer vor Steuern und unter dem Strich 10 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +1,47 %. ING Group notiert im Plus, mit +0,91 %. UniCredit legt um +0,82 % zu

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    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    +2,95 %
    +9,51 %
    +5,52 %
    +10,21 %
    -32,22 %
    -51,51 %
    -62,92 %
    -58,12 %
    -69,80 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900
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