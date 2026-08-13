Deutsche Pfandbriefbank Aktie gut behauptet +3,30 % - 13.08.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,30 % auf 3,6360€ zulegen. Das sind +0,1160 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,6360€, mit einem Plus von +3,30 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutsche Pfandbriefbank Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um +9,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank -16,28 % verloren.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,51 % 1 Monat +5,52 % 3 Monate +10,21 % 1 Jahr -32,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 14:23 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Q2-/Halbjahreszahlen und deren möglichen Einfluss auf den Kurs. Erwartet werden bei guten Ergebnissen 3,70–3,80 Euro, bei Enttäuschungen 3,25–3,30 Euro. Diskutiert werden geringere Wertberichtigungen, der Sanierungsfortschritt und die Aussicht auf eine Dividende 2026. Warburg bewertet die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 5,50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 488,95 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +1,47 %. ING Group notiert im Plus, mit +0,91 %. UniCredit legt um +0,82 % zu

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Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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