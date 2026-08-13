🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    PNE Aktie heute im Minus (7,6000€) - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PNE Aktie bisher Verluste von -2,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Besonders beachtet! - PNE Aktie heute im Minus (7,6000€) - 13.08.2026
    Foto: PNE AG

    PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

    PNE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von -2,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,94 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei PNE insgesamt ein Minus von -22,56 % zu verkraften.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -26,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PNE -23,54 % verloren.

    PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,27 %
    1 Monat -28,10 %
    3 Monate -22,56 %
    1 Jahr -46,30 %
    Stand: 13.08.2026, 14:23 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PNE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Verbesserung von PNE: Das normalisierte EBITDA stieg im ersten Halbjahr auf 27,4 Mio. Euro, die Pipeline blieb stabil, und die Jahresprognose von 110–140 Mio. Euro wurde bestätigt. Diskutiert wird, ob dies Kurse über 10 Euro rechtfertigt. Der laufende Verkaufsprozess belastet jedoch, da Interessenten offenbar unter dem Börsenkurs bieten. Charttechnisch gelten 6,90 bis 7 Euro als wichtige Zone.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PNE eingestellt.

    Zur PNE Diskussion

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 581,85 Mio. € wert.

    Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt


    Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 …

    Operativ zurück im Plus – unter dem Strich bleibt aber ein Verlust


    PNE hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz von 73,9 Millionen Euro auf 96,8 Millionen Euro erhöht, während die Gesamtleistung von 173,8 Millionen Euro auf 123,3 Millionen Euro zurückging. Das normalisierte EBITDA stieg von 4,7 Millionen Euro auf …

    PNE überrascht mit Ergebnissprung: Warum die Aktie jetzt besonders im Fokus steht


    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Energiekontor, Nordex und Co.

    Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,11 %. Nordex notiert im Minus, mit -3,32 %. RWE notiert im Plus, mit +0,45 %.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -3,19 %
    -26,27 %
    -28,10 %
    -22,56 %
    -46,30 %
    -39,68 %
    +7,70 %
    +271,09 %
    +163,56 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
    PNE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PNE Aktie heute im Minus (7,6000€) - 13.08.2026 Am heutigen Handelstag muss die PNE Aktie bisher Verluste von -2,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     