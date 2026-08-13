PNE Aktie heute im Minus (7,6000€) - 13.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von -2,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,94 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei PNE insgesamt ein Minus von -22,56 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -26,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PNE -23,54 % verloren.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,27 % 1 Monat -28,10 % 3 Monate -22,56 % 1 Jahr -46,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PNE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 14:23 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Verbesserung von PNE: Das normalisierte EBITDA stieg im ersten Halbjahr auf 27,4 Mio. Euro, die Pipeline blieb stabil, und die Jahresprognose von 110–140 Mio. Euro wurde bestätigt. Diskutiert wird, ob dies Kurse über 10 Euro rechtfertigt. Der laufende Verkaufsprozess belastet jedoch, da Interessenten offenbar unter dem Börsenkurs bieten. Charttechnisch gelten 6,90 bis 7 Euro als wichtige Zone.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PNE eingestellt.

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 581,85 Mio. € wert.

Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 …

PNE hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz von 73,9 Millionen Euro auf 96,8 Millionen Euro erhöht, während die Gesamtleistung von 173,8 Millionen Euro auf 123,3 Millionen Euro zurückging. Das normalisierte EBITDA stieg von 4,7 Millionen Euro auf …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Energiekontor, Nordex und Co.

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,11 %. Nordex notiert im Minus, mit -3,32 %. RWE notiert im Plus, mit +0,45 %.

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Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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