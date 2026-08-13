Delticom überrascht: Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 verbessert
Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Halbjahr 2026 zeigt Delticom klare Fortschritte bei Profitabilität, Bilanzstärke und Ergebnis – die Jahresziele bleiben ambitioniert.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Delticom erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 214 Mio. €, nach 237 Mio. € im Vorjahreszeitraum; das Bruttowarenvolumen sank von 285 Mio. € auf 258 Mio. €.
- Die Bruttomarge verbesserte sich auf 24,9 % (H1 2025: 24,3 %), während das operative EBITDA auf 5,8 Mio. € stieg (Vorjahr: 5,5 Mio. €).
- Das EBIT erhöhte sich deutlich von -0,6 Mio. € auf 0,9 Mio. €; das Konzernergebnis verbesserte sich von -1,7 Mio. € auf -0,2 Mio. €.
- Die Bilanz stärkte sich: Die Eigenkapitalquote stieg von 20,5 % auf 23,7 %, die liquiden Mittel erhöhten sich auf 5,6 Mio. € und die Vorräte gingen auf 72,0 Mio. € zurück.
- Der Umsatzrückgang wurde unter anderem durch die Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH und eine stärkere Ausrichtung auf Profitabilität beeinflusst; der Reifenmarkt entwickelte sich uneinheitlich, mit besonders hoher Nachfrage nach Ganzjahresreifen.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: Delticom erwartet einen Umsatz von 480 bis 520 Mio. € und ein operatives EBITDA von 19 bis 24 Mio. €; entscheidend wird insbesondere das Winterreifengeschäft sein.
Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,21 % im
Plus.
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