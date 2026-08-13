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    Feuer wütet zwischen Kalifornien und Nevada

    Für Sie zusammengefasst
    • Brände in Kalifornien und Nevada auf 30.000 Hektar
    • Gemeinden werden wegen des Großfeuers evakuiert
    • Brandstiftung führt zu Festnahme einer 47-Jährigen
    Feuer wütet zwischen Kalifornien und Nevada
    Foto: Siarhei - 356130783

    SUSANVILLE (dpa-AFX) - Im Westen der USA gehen Einsatzkräfte gleich gegen mehrere Brände vor. Ein Feuer in den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada habe bereits eine Fläche von umgerechnet mehr als 30.000 Hektar erfasst, hieß es von der kalifornische Forst- und Brandschutzbehörde Cal Fire. Das sogenannte "Bug Fire" war demnach am Wochenende ausgebrochen. Etliche Gemeinden wurden evakuiert.

    Nach Angaben der Sheriffbehörde des Washoe County in Nevada wurde Anfang der Woche eine 47-Jährige in Zusammenhang mit Brandstiftung in direkter Nähe zu dem Großfeuer festgenommen. Die Frau habe gestanden, absichtlich ein Feuer gelegt zu haben.

    Die USA haben auch in diesem Sommer bereits etliche Brände verzeichnet. Die Feuer in Kalifornien haben bisher eine Person das Leben gekostet, wie die örtlichen Behörden mitteilten./apo/DP/jha






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