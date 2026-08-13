JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 550 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Software- und KI-Riesen mit guten Wachstumsperspektiven. Das Wachstum der Cloud-Dienste Azure und M365 werde sich beschleunigen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den guten Perspektiven beider Angebote liege der Ausbau der KI-Infrastruktur zugrunde./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:35 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 428,9EUR auf Tradegate (13. August 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 625

Kursziel alt: 550

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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