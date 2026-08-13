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    ROUNDUP/Trotz Niedrigwassers

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    Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp erhält trotz Niedrigwasser Rohstoffe
    • Kundenversorgung bleibt laut Thyssenkrupp gesichert
    • Bahntransporte wurden wegen der Lage verdoppelt
    ROUNDUP/Trotz Niedrigwassers - Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    DUISBURG (dpa-AFX) - Trotz des extremen Niedrigwassers erhält das Duisburger Stahlwerk von Thyssenkrupp weiterhin Rohstoffe über den Rhein per Schiff. "Die Kundenversorgung ist nicht gefährdet", sagte Finanzvorstand Axel Hamann bei der Vorlage der Neunmonatszahlen. Zur weiteren Entwicklung des Niedrigwassers und dessen Auswirkungen auf die Versorgung habe man eine Taskforce gebildet.

    "Wenn sich die Situation wirklich verschlimmert und die Schifffahrt zum Erliegen kommen würde, könnten wir einen Effekt auf das Ergebnis nicht ausschließen", sagte er. Mit Ergebnis ist der Unternehmensertrag gemeint.

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    Thyssenkrupp will keine Hochöfen abschalten

    "Wir haben natürlich ein paar Möglichkeiten, die Produktion, die Fahrweise unserer Anlagen ein Stück weit anzupassen, um mit den Beständen, die wir haben, länger arbeiten zu können." Man habe auch noch Alternativen zur Anlieferung per Schiff. So würde man mehr auf die Bahn setzen. Geprüft werde auch, wie viel über die Straße kommen könne. "Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Hochofen erkalten zu lassen", betonte er.

    Thyssenkrupp erhält nach eigenen Angaben täglich 50.000 bis 60.000 Tonnen Rohstoffe per Schiff, vor allem Erz und Kohle. "Im Normalbetrieb decken wir rund fünf Prozent unseres Bedarfs an Erz und Kohle über die Schiene ab", sagte eine Sprecherin. Um die Auswirkungen der aktuellen Lage abzufedern, habe man das Transportvolumen auf der Schiene gegenüber dem Regelbetrieb etwa verdoppelt./tob/DP/he

    ThyssenKrupp

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 13,29 auf Tradegate (13. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,34 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -18,09 %/+19,14 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen nachhaltigen Ausbruch der Aktie über Widerstände um 12,50–13 Euro; die 20-Tage-Linie gilt als technische Orientierung. Fundamental werden bessere Quartalszahlen, die erhöhte EBIT-Prognose und die geplante Börsennotierung von TK Accelis positiv bewertet. Diskutiert werden zudem Bewertungsabschläge, Erlöse aus Beteiligungsverkäufen, Risiken der konzernweiten Finanzierung sowie Belastungen der Stahlsparte durch Niedrigwasser und hohe Transportkosten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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