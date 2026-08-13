ROUNDUP/Trotz Niedrigwassers
Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen
- Thyssenkrupp erhält trotz Niedrigwasser Rohstoffe
- Kundenversorgung bleibt laut Thyssenkrupp gesichert
- Bahntransporte wurden wegen der Lage verdoppelt
DUISBURG (dpa-AFX) - Trotz des extremen Niedrigwassers erhält das Duisburger Stahlwerk von Thyssenkrupp weiterhin Rohstoffe über den Rhein per Schiff. "Die Kundenversorgung ist nicht gefährdet", sagte Finanzvorstand Axel Hamann bei der Vorlage der Neunmonatszahlen. Zur weiteren Entwicklung des Niedrigwassers und dessen Auswirkungen auf die Versorgung habe man eine Taskforce gebildet.
"Wenn sich die Situation wirklich verschlimmert und die Schifffahrt zum Erliegen kommen würde, könnten wir einen Effekt auf das Ergebnis nicht ausschließen", sagte er. Mit Ergebnis ist der Unternehmensertrag gemeint.
Thyssenkrupp will keine Hochöfen abschalten
"Wir haben natürlich ein paar Möglichkeiten, die Produktion, die Fahrweise unserer Anlagen ein Stück weit anzupassen, um mit den Beständen, die wir haben, länger arbeiten zu können." Man habe auch noch Alternativen zur Anlieferung per Schiff. So würde man mehr auf die Bahn setzen. Geprüft werde auch, wie viel über die Straße kommen könne. "Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Hochofen erkalten zu lassen", betonte er.
Thyssenkrupp erhält nach eigenen Angaben täglich 50.000 bis 60.000 Tonnen Rohstoffe per Schiff, vor allem Erz und Kohle. "Im Normalbetrieb decken wir rund fünf Prozent unseres Bedarfs an Erz und Kohle über die Schiene ab", sagte eine Sprecherin. Um die Auswirkungen der aktuellen Lage abzufedern, habe man das Transportvolumen auf der Schiene gegenüber dem Regelbetrieb etwa verdoppelt./tob/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 13,29 auf Tradegate (13. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,69 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,34 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -18,09 %/+19,14 % bedeutet.
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der damalige ceo - frau merz (sie hatte ihr arbeit gut gemacht und ist trotz verlängerung freiwillig gegangen, weil sie keinen rückhalt bei den gewerkschaften hatte) die die aufzugssparte für 17,20 mrd. € verkauft hat. war so clever und hat ca. 16% noch an tk elevator halkten können, so dass der verkauf zusätzlich nochmal ca. 3,4 mrd. € in die kassen spült. was in etws 45% des heutigen mk entspricht.
Die Anleger scheinen wieder in Schockstarre zu verfallen. Naja, warten wir mal ein paar Tage ab ....... dann kommen sie wieder aus ihren Löchern und reißen sich um die TK Aktien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
„Die Börsennotierung ist die Zulassung, am Aktienmarkt gehandelt zu werden. Einen Börsengang plant das Unternehmen aktuell nicht.“ heißt es auf Handelsblatt