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    Aktien New York Ausblick

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    Wenig Bewegung - Cisco leidet unter KI-Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen vor Handelsstart mit wenig Bewegung
    • Inflation bleibt über dem Fed-Ziel von zwei Prozent
    • Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick, HP-Aktien legen zu
    Aktien New York Ausblick - Wenig Bewegung - Cisco leidet unter KI-Ausblick
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag insgesamt wenig Bewegung auf einem hohen Niveau ab. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den schon vortags kaum bewegten Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 53.906 Punkten. Er war vergangene Woche auf einen Rekord geklettert.

    Den Tech-Index Nasdaq 100 , der sich zur Wochenmitte dank positiv aufgenommener Unternehmensausblicke freundlicher präsentiert hatte, sieht IG fast unverändert bei 29.737 Punkten. Ihm fehlt aktuell etwas mehr zu einer Rekordmarke.

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    Als Kursstütze erwiesen sich die rückläufigen Ölpreise angesichts der relativen Ruhe im Nahostkonflikt. Weiter im Fokus bleibt die Inflationsentwicklung mit neuen Preisdaten aus den USA und deren Einfluss auf die Geldpolitik. Die Erzeugerpreise haben sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt, gaben den Kursen aber kaum Impulse. Die Teuerungsrate liegt immer noch klar über der Zielmarke der US-Notenbank Fed von zwei Prozent.

    Zuletzt hat sich an den Finanzmärkten zunehmend die Einschätzung breit gemacht, dass die Währungshüter den Leitzins Mitte September einmal mehr nicht anrühren werden. Allerdings gibt es immer noch etliche Investoren, die eine Erhöhung für möglich halten.

    An diesem Donnerstag richten sich die Blicke erneut auf den Technologiesektor. Die bisher gut gelaufenen Aktien von Cisco sanken vorbörslich um 7 Prozent. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) sowie Margenbedenken zu kompensieren.

    Dagegen profitierten andere Branchentitel von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Zahlen des Tech-Riesen Lenovo. Die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP Inc zogen um 6,9 Prozent an. Für die Anteile des Informationstechnikunternehmens HP Enterprise und des Computerkonzerns Dell ging es um 3 beziehungsweise 3,8 Prozent hoch./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 99,49 auf Tradegate (13. August 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -8,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 392,61 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.





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