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    Börse Stuttgart: Cisco übertrifft Prognosen - Aktie fällt dennoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Cisco übertrifft Prognosen bei Umsatz und Gewinn
    • Cisco-Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen
    • KI-Aufträge treiben Ciscos Wachstum weiter an
    WDH - Börse Stuttgart: Cisco übertrifft Prognosen - Aktie fällt dennoch
    Foto: Siarhei - 356130783

    Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 13.08.2026 | 09:15 Uhr Erstellt von: Kilian Schröder Cisco übertrifft Prognosen - Aktie fällt dennoch
    Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die sämtliche Prognosen übertrafen. Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal (Mai bis Juli - Ciscos Geschäftsjahr endet im Juli) um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Datenanbieter Zacks mit 16,85 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn legte gegenüber dem Vorjahresquartal um die Hälfte auf 3,9 Milliarden US-Dollar zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 1,22 US-Dollar und übertraf die durchschnittliche Analystenerwartung von 1,17 US-Dollar. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel dennoch nach - Beobachter sehen die starke Vorjahresrally als möglichen Grund. An der Börse Stuttgart notiert das Papier am Donnerstagmorgen bei rund 103 Euro, etwa drei Prozent unter dem Vortagesschluss. Laut Cisco war wesentlicher Wachstumstreiber die Nachfrage nach Netzwerktechnik für Rechenzentren mit Künstlicher Intelligenz. Im Geschäftsjahr 2026 sammelte der Konzern KI-Aufträge im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar ein, davon allein 4 Milliarden im Schlussquartal. Für das im August begonnene neue Geschäftsjahr stellt Cisco KI-Erlöse von 7,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Konzernchef Chuck Robbins, der Cisco als Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer leitet (Chair & CEO), sprach laut Quartalsveröffentlichung von einem "Netzwerk-Superzyklus": Zum achten Mal in Folge legten die Aufträge für Netzwerktechnik zweistellig zu. Bis zur Veröffentlichung am 12. August hatte die Aktie seit Jahresbeginn bereits rund 56 Prozent gewonnen. Der DAX schloss am Mittwoch bei 26.331 Punkten und damit 0,2 Prozent leichter, nachdem er im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch erreicht hatte. In den USA sank die Inflationsrate im Juli auf 3,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium meldete - nach 3,5 Prozent im Juni und exakt auf Höhe der Konsensschätzung. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.






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