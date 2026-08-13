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    ROUNDUP

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    Ströer verdient operativ mehr als erwartet - Aktie gibt leicht nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ströer übertrifft Erwartungen beim Quartalsgewinn
    • Umsatz steigt um sieben Prozent auf 542 Millionen
    • Prognose bestätigt, Margen bleiben unter Druck
    ROUNDUP - Ströer verdient operativ mehr als erwartet - Aktie gibt leicht nach
    Foto: Oliver Berg - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im zweiten Quartal etwas besser als von Experten erwartet abgeschnitten. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 154 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem stagnierenden operativen Gewinn gerechnet. Die Aktie bewegte sich kaum.

    Am Nachmittag gab das Papier um 0,8 Prozent auf 39,60 Euro nach. Das Kursplus seit Jahresbeginn lag damit weiter bei knapp 7 Prozent. Seit dem Zwischenhoch aus dem Frühling 2024 bei mehr als 67 Euro kommt die Aktie allerdings nicht mehr richtig in Tritt. Aufkeimende Spekulationen über ein Übernahmeinteresse am Kerngeschäft der Kölner konnten der Aktie nicht dauerhaft Flügel verleihen.

    Überraschungen gebe es im Zwischenbericht insgesamt keine, schrieb Expertin Annick Mass vom Analysehaus Bernstein. Die Entwicklung der Außenwerbung sei aber stark gewesen. Die Experten der Citigroup attestierten dem Ausblick aufs laufende Quartal ebenfalls das Prädikat "stark" - im Fokus blieben aber die Margen. Diese sollten wegen der laufenden Verschiebung hin zu Callcenter-Diensten innerhalb der Sparte Digital & Dialog Media weiter unter Druck bleiben.

    Der Erlös kletterte im zweiten Quartal um rund sieben Prozent auf 542 Millionen Euro nach oben. Der Umsatzanstieg fiel etwas besser als von Experten prognostiziert aus. Vor allem das Geschäft mit Bewegtbild-Außenwerbung wie Monitoren an Bahnhöfen zog hier weiter deutlich an. Auch mit Werbung im Netz machte Ströer über eigene Plattformen wie t-online, watson und kino.de mehr Geschäft. Zudem vermarktet die Firma auch die Online-Werbung auf fremden Webseiten. Das margenschwächere und personalintensive Callcenter-Geschäft wuchs mit einem Plus von einem Viertel aber noch deutlich stärker.

    Während die Außenwerbesparte profitabler wurde, sackte die Marge im Segment Digital & Dialog Media daher spürbar ab. Unter dem Strich fiel das Nettoergebnis im Konzern um 8 Prozent auf 29,7 Millionen Euro wegen eines schwächeren Finanzergebnisses und Sonderfaktoren.

    Für das laufende dritte Quartal stellte das Management um Chef Udo Müller ein Umsatzwachstum der Außenwerbung (OOH - Out of Home) im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das Digitalgeschäft mit Werbung im Netz und Callcenter-Diensten (Digital & Dialog Media) sollte sich in etwa wie im zweiten Quartal entwickeln. Auf den Vertriebsplattformen (DaaS & E-Commerce) dürfte sich mit dem Verkauf des Beratungsgeschäfts des Statistikportals Statista ein Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ergeben.

    "Die Zahlen des ersten Halbjahres 2026 bestätigen unsere operative Stärke und wir entwickeln uns wie geplant", sagte Chef Müller laut Mitteilung. Für das laufende Jahr stellt das Management weiter ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet./men/err/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 18.647 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -11,66 %/+31,25 % bedeutet.





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