IGEL geht Partnerschaft mit Menlo Security ein, um den Zero-Trust-konformen sicheren Zugriff vom Endgerät auf den Browser zu stärken

FORT LAUDERDALE, Florida, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform anbietet, und Menlo Security, der Marktführer im Bereich Browsersicherheit für menschliche und automatisierte Arbeitskräfte, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die einen durchgängig sicheren Zugriff vom Endgerät bis zu Unternehmensanwendungen ermöglicht. Die gemeinsame Lösung kombiniert die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform mit Menlo Secure Application Access (SAA) und hilft Unternehmen dabei, unnötige VDI-Abhängigkeiten bei browserorientierten Arbeitsabläufen zu reduzieren, die Verbreitung von Endpunkt-Agenten einzudämmen und einen Zero-Trust-konformen Zugriff über Web- und SaaS-Workflows hinweg zu unterstützen.

Die gemeinsame Lösung stärkt die Sicherheit vom Endgerät bis zum Browser und hilft Unternehmen gleichzeitig dabei, den Einsatz von VDI für unterstützte Browser- und SaaS-Workflows zu optimieren

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Sicherheitslücke zwischen Endgeräten und Browsern schließen

Sicherheitsarchitekten stehen vor einer entscheidenden Herausforderung: Viele Endgerätesicherheitsmodelle behandeln den Sicherheitsstatus von Geräten und den Browserzugriff nach wie vor als getrennte Kontrollpunkte, obwohl der Großteil der Arbeit mittlerweile im Browser über Cloud- und Webanwendungen erfolgt. Diese Lücke vergrößert sich zunehmend, da KI-Agenten beginnen, im Browser mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, und damit neue browserbasierte Aktivitätsmuster einführen, für deren Steuerung herkömmliche Endgeräte und Zugriffskontrollen nicht ausgelegt sind. Die Partnerschaft zwischen IGEL und Menlo Security schließt diese Lücke durch die Schaffung eines koordinierten Vertrauensmodells, das am Endgerät ansetzt und sich bis zum browserbasierten Anwendungszugriff erstreckt.

„Die Zukunft des Unternehmens-Computings ist ‚Browser-First', doch die Browsersicherheit ist nur so stark wie das zugrunde liegende Betriebssystem", sagte Jim Airdo, Senior Vice President of Strategic Alliances bei IGEL.„IGEL ist die sichere Betriebssystemgrundlage für den modernen Anwendungszugriff und bietet die vertrauenswürdige Plattform, die Unternehmen benötigen, um browserbasierte Arbeitsumgebungen sicher nutzen zu können. Zusammen mit der Menlo Browser Security Platform bieten wir einen durchgängigen Schutz, der Endpunkt- und Browsersicherheit in einer einzigen, widerstandsfähigen Zero-Trust-Architektur vereint."

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