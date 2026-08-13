ThyssenKrupp Aktie legt weiter zu - +6,89 % - 13.08.2026

Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 13,270€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,89 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,855 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +3,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 13,270€, mit einem Plus von +6,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die ThyssenKrupp Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,09 %.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +6,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +42,77 % gewonnen.

Während ThyssenKrupp heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,20 % 1 Monat +17,32 % 3 Monate +34,09 % 1 Jahr +27,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursreaktion auf Quartalszahlen und TKMS-Fantasie. Thyssenkrupp steigerte das bereinigte EBIT, erhöhte die Prognose jedoch nur unter Analystenerwartungen. Der geplante Börsengang von tk accelis und mögliche stille Reserven gelten als Kurstreiber, während Finanzierungsrisiken und schwache Bonität kritisch gesehen werden. Charttechnisch stehen der Ausbruch über Widerstände und die Marken um 12,50–13 Euro im Fokus. Niedrigwasser und hohe Transportkosten belasten die Stahlsparte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,27 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,20 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,60 %. ArcelorMittal verliert -0,16 %

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Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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