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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie legt weiter zu - +6,89 % - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +6,89 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie legt weiter zu - +6,89 % - 13.08.2026
    Foto: Marcel Paschertz - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 13,270 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,89 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,855  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +3,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 13,270, mit einem Plus von +6,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die ThyssenKrupp Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,09 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +6,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +42,77 % gewonnen.

    Während ThyssenKrupp heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,20 %
    1 Monat +17,32 %
    3 Monate +34,09 %
    1 Jahr +27,18 %
    Stand: 13.08.2026, 15:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursreaktion auf Quartalszahlen und TKMS-Fantasie. Thyssenkrupp steigerte das bereinigte EBIT, erhöhte die Prognose jedoch nur unter Analystenerwartungen. Der geplante Börsengang von tk accelis und mögliche stille Reserven gelten als Kurstreiber, während Finanzierungsrisiken und schwache Bonität kritisch gesehen werden. Charttechnisch stehen der Ausbruch über Widerstände und die Marken um 12,50–13 Euro im Fokus. Niedrigwasser und hohe Transportkosten belasten die Stahlsparte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,27 Mrd.EUR € wert.

    Dax bleibt mit Gewinnen am Rekordhoch dran


    Mit Kursgewinnen bleibt der Dax am Donnerstag nah an seinem Rekord vom Vortag. Gedämpfte Zinssorgen bescherten ein leichtes Plus, ohne dass am Nachmittag Gegenwind von den US-Erzeugerpreisen kam. Stützend wirkte auch ein Rückgang der Ölpreise, …

    Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen


    Trotz des extremen Niedrigwassers erhält das Duisburger Stahlwerk von Thyssenkrupp weiterhin Rohstoffe über den Rhein per Schiff. "Die Kundenversorgung ist nicht gefährdet", sagte Finanzvorstand Axel Hamann bei der Vorlage der Neunmonatszahlen. Zur …

    Börsen Update Europa - 13.08. - ATX stark +0,40 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,20 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,60 %. ArcelorMittal verliert -0,16 %

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +6,84 %
    +5,76 %
    +17,41 %
    +33,49 %
    +81,84 %
    +158,12 %
    +106,20 %
    -24,65 %
    +70,63 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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