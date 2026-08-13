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    Selenskyj bittet USA um fünf Prozent ihrer Patriot-Raketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert fünf Prozent US-Abfangraketen
    • Patriot-Raketen sollen den Winter über Leben retten
    • US-Bestände an Patriot-Raketen sind stark geschrumpft
    Selenskyj bittet USA um fünf Prozent ihrer Patriot-Raketen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine bräuchte zum Schutz vor russischen Angriffen nach den Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fünf Prozent der US-Bestände an Abwehrraketen für das System Patriot. "Wenn die Amerikaner uns fünf Prozent verkaufen - PAC-3-Abfangraketen, nichts anderes -, werden wir den Winter überstehen und Menschenleben retten", teilte Selenskyj bei Telegram mit. Derzeit habe die Ukraine nur ein Prozent. Die Raketen gelten als besonders effektiv bei der Abwehr russischer Raketenschläge.

    "Wenn sie uns zehn Prozent verkaufen können, werden wir alle ballistischen Raketen der Russen zerstören", sagte Selenskyj. Zuvor hatte er auch in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN die USA darum gebeten, ihm die Abfangraketen zu verkaufen. Der Staatschef beklagt beinahe täglich, dass das Land sich nicht mehr vor den zunehmenden russischen Angriffen mit ballistischen Raketen schützen könne. Er wirft auch den Verbündeten vor, ihren Lieferversprechen nicht nachzukommen.

    "In diesem Jahr verfügen wir über zweieinhalbmal weniger Abfangraketen als im Jahr 2025", sagte Selenskyj. Russland hingegen habe seine Produktion an ballistischen Raketen hochgefahren. Moskau nutzt die Schwäche der Ukraine bei der Luftverteidigung aus - und setzt verstärkt ballistische Raketen ein.

    US-Bestände sind deutlich geschrumpft

    Selenskyj hatte nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump Ende Juli die Hoffnung geäußert, eine Lizenz zur Produktion der Patriot-Raketen in der Ukraine zu bekommen. Trump äußerte sich danach zurückhaltend. Es sei eine schwierige Entscheidung, eine solche Technologie aus der Hand zu geben, sagte er.

    Die Bestände der USA sind durch Trumps Krieg im Iran deutlich zurückgegangen. Experten des Zentrums für strategische und internationale Studien CSIS (Center for Strategic & International Studies) gingen Ende Juli davon aus, dass die USA noch 800 Abwehrraketen auf Lager haben. Demnach seien es vor dem Iran-Krieg noch rund 3.100 gewesen. 600 Abwehrraketen soll die Ukraine erhalten haben./mau/DP/jha







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