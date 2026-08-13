Nexters Taps Aghanim to Power Its Global Direct-to-Consumer Growth
Nexters Global is teaming up with Aghanim to power a new era of direct-to-consumer mobile gaming, reshaping payments, player engagement, and long-term growth.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Nexters Global has appointed Aghanim as its global direct-to-consumer (DTC) enablement partner for its mobile games.
- The partnership aims to expand Nexters’ DTC presence in key international markets and reduce reliance on traditional platform ecosystems.
- Aghanim will provide global card-network and local payment support, web-based game hubs, and AI-powered liveops personalization tools.
- The collaboration is designed to strengthen player relationships, improve retention and monetization, and increase long-term revenue and margins.
- Nexters Global is part of Nasdaq-listed GDEV Holding and generated $403.6 million in revenue in 2024.
- Aghanim offers an integrated platform for commerce, payments, community engagement, fraud prevention, and automated liveops for video game studios.
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