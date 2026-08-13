DZ Bank hebt K+S auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 16,75 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 14,39 auf Tradegate (13. August 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,18 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -30,36 %/+11,42 % bedeutet.