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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt K+S auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 16,75 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft K+S von Halten auf Kaufen hoch
    • Fairer Wert steigt von 15,25 auf 16,75 Euro
    • Geschäftsumfeld verbessert sich, Chancen überwiegen
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt K+S auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 16,75 Euro
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 15,25 auf 16,75 Euro angehoben. Die Resultate des Kalidünger-Herstellers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte geht mit Blick auf die agrarischen Rahmenparameter inzwischen von einem sich sanft verbessernden Geschäftsumfeld aus, sodass das Chance-/Risiko-Verhältnis für die Aktien nun positiver sei./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 14,39 auf Tradegate (13. August 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -30,36 %/+11,42 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 16,75 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,75, was eine Steigerung von +16,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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