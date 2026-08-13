ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt K+S auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 16,75 Euro
- DZ Bank stuft K+S von Halten auf Kaufen hoch
- Fairer Wert steigt von 15,25 auf 16,75 Euro
- Geschäftsumfeld verbessert sich, Chancen überwiegen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat K+S anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 15,25 auf 16,75 Euro angehoben. Die Resultate des Kalidünger-Herstellers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte geht mit Blick auf die agrarischen Rahmenparameter inzwischen von einem sich sanft verbessernden Geschäftsumfeld aus, sodass das Chance-/Risiko-Verhältnis für die Aktien nun positiver sei./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 14,39 auf Tradegate (13. August 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,18 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -30,36 %/+11,42 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 16,75 Euro
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Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
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Die Käufer der 320 Mio € K+S-Wandelanleihen mit Endfälligkeit in 2031 spekulieren also auf einen Kursanstieg der K+S Aktie auf
2015 gekauft - ja, auch ich nutzte gestern die Gelegenheit mich von meinem "Mahnmal" im Depot zu trennen. In diesem Fall hangelte ich mich von einem Hoffnungsschimmer zum nächsten. Im Hoch 2022 hatte ich ein Verkaufslimit leicht zu hoch gesetzt und wurde weitere Jahre mit diesem Klotz bestraft. So lange habe ich noch keine Last im Depot mit rum geschleppt.