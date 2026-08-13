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    Besonders beachtet!

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    CoreWeave Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,85 % - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die CoreWeave Registered (A) Aktie, bisher, um +7,85 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CoreWeave Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,85 % - 13.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CoreWeave Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Mit einer Performance von +7,85 % konnte die CoreWeave Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CoreWeave Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +5,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 99,22. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) einen Gewinn von +0,18 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +32,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CoreWeave Registered (A) um +49,14 % gewonnen.

    Während CoreWeave Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,10 %.

    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +32,81 %
    1 Monat +34,96 %
    3 Monate +0,18 %
    1 Jahr -22,66 %
    Stand: 13.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,78 Mrd.EUR € wert.

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    CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CoreWeave Registered (A)

    +2,94 %
    +31,85 %
    +36,02 %
    +0,37 %
    -18,39 %
    +26,74 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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