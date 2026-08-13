Börsen Start Update
Börsenstart USA - 13.08. - US Tech 100 stark +1,10 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 53.905,65 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Microsoft +1,38 %, Goldman Sachs Group +0,97 %, Walt Disney +0,94 %, Verizon Communications +0,82 %, Apple +0,79 %
Flop-Werte: Cisco Systems -3,92 %, Chevron Corporation -1,11 %, 3M -0,94 %, JPMorgan Chase -0,65 %, Caterpillar -0,46 %
Der US Tech 100 steht bei 30.065,15 PKT und gewinnt bisher +1,10 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +7,85 %, Nebius Group Registered (A) +6,61 %, Western Digital +4,98 %, SanDisk Corporation +4,72 %, Marvell Technology +4,49 %
Flop-Werte: Cisco Systems -3,92 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,31 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,72 %, SpaceX -2,67 %, Diamondback Energy -1,91 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.798,22 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +6,74 %, Hewlett Packard Enterprise +5,36 %, Western Digital +4,98 %, SanDisk Corporation +4,72 %, Robinhood Markets Registered (A) +4,54 %
Flop-Werte: Tapestry -15,29 %, Cisco Systems -3,92 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,31 %, AMETEK -3,10 %, APA Corporation -2,88 %
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