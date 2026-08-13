DAX, Omeros & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Wertpapier
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|ThyssenKrupp
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|Newron Pharmaceuticals
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|Super Micro Computer
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|Arafura Rare earths
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|Evotec
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|Energiekontor
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|247
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|Almonty Industries
|119
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|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|49
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|SpaceX
|41
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|Evotec
|31
|💬
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|Atos Group
|31
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Omeros
|+28,57 %
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|📰
|🥈
|CorMedix
|+22,86 %
|💬
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|🥉
|Komax Holding
|+21,43 %
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|🟥
|Tapestry
|-14,48 %
|📰
|🟥
|Outlook Therapeutics
|-25,20 %
|💬
|📰
|🟥
|Cellebrite DI Registered (A)
|-36,82 %
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ThyssenKrupp
Wochenperformance: +6,91 %
Wochenperformance: +6,91 %
Platz 1
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +4,48 %
Wochenperformance: +4,48 %
Platz 2
Super Micro Computer
Wochenperformance: +33,41 %
Wochenperformance: +33,41 %
Platz 3
Arafura Rare earths
Wochenperformance: +17,96 %
Wochenperformance: +17,96 %
Platz 4
Evotec
Wochenperformance: +10,77 %
Wochenperformance: +10,77 %
Platz 5
Energiekontor
Wochenperformance: -10,90 %
Wochenperformance: -10,90 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +3,20 %
Wochenperformance: +3,20 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +6,95 %
Wochenperformance: +6,95 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +4,48 %
Wochenperformance: +4,48 %
Platz 9
SpaceX
Wochenperformance: +35,62 %
Wochenperformance: +35,62 %
Platz 10
Evotec
Wochenperformance: +10,77 %
Wochenperformance: +10,77 %
Platz 11
Atos Group
Wochenperformance: -8,60 %
Wochenperformance: -8,60 %
Platz 12
Omeros
Wochenperformance: +43,26 %
Wochenperformance: +43,26 %
Platz 13
CorMedix
Wochenperformance: +15,92 %
Wochenperformance: +15,92 %
Platz 14
Komax Holding
Wochenperformance: +28,97 %
Wochenperformance: +28,97 %
Platz 15
Tapestry
Wochenperformance: -19,81 %
Wochenperformance: -19,81 %
Platz 16
Outlook Therapeutics
Wochenperformance: -24,33 %
Wochenperformance: -24,33 %
Platz 17
Cellebrite DI Registered (A)
Wochenperformance: -38,03 %
Wochenperformance: -38,03 %
Platz 18
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