ROUNDUP
SMA Solar setzt auf zweites Halbjahr - Aktie gefragt
- SMA Solar erwartet im zweiten Halbjahr Belebung
- Umsatz sinkt leicht, Gewinn dreht ins Plus
- Rekordaufträge im Kraftwerksbereich stützen Ziele
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. So werde bei den Großprojekten ein operativ stärkeres zweites Halbjahr erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Und auch bei den Systemen für Eigenheime und kleinere Unternehmen rechnen die Hessen mit einer verbesserten Umsatzentwicklung aufgrund des höheren Auftragseingangs des abgelaufenen zweiten Quartals. SMA hatte bereits Mitte Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für 2026 erhöht.
Gemäß der nun endgültig vorliegenden Zahlen ging der Umsatz leicht zurück auf 345,7 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 49,1 Millionen Euro, nach minus 30,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 47,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
Nach den endgültigen Quartalszahlen lobte Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies vor allem den sehr starken Auftragseingang - mit einem Rekordniveau im Kraftwerksbereich. Die Jahresziele hatte SMA bereits mit den Eckdaten Mitte Juli aufgestockt und nun bestätigt.
Die SMA-Aktien waren am Donnerstag gefragt. Am Nachmittag legte der Kurs um 2,7 Prozent auf 58,65 Euro zu. Im laufenden Jahr summieren sich die Gewinne auf 72 Prozent./lew/stk/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 58,30 auf Tradegate (13. August 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +28,25 %/+50,78 % bedeutet.
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht