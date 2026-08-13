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    ROUNDUP 2

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    Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet steigert Umsatz dank Mobilezone deutlich
    • Bereinigtes Ebitda sinkt trotz höherer Erlöse
    • Jahresziele für 2026 und 2028 bleiben bestätigt
    ROUNDUP 2 - Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    (Kurs aktualisiert)

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland. Die Prognosen für 2026 und 2028 bestätigte der Konzern.

    Die im Mittelwerteindex MDax gelisteten Papiere erwachten am Nachmittag aus ihrer Lethargie und legten zuletzt um 1,3 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast ein Fünftel verloren.

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    Analyst Polo Tang von der Schweizer Großbank UBS verwies darauf, dass der Umsatz von Freenet und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen verfehlt hätten. Den Ausblick habe Freenet zwar bestätigt, aber kein Update zu den Verhandlungen über eine Erneuerung des Mobilfunknetz-Abkommens mit Telefonica Deutschland gegeben.

    Auch für Shekhan Ali von der Privatbank Berenberg sind die Zahlen von Freenet durchwachsen ausgefallen. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt.

    Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um fast ein Viertel auf 1,51 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bereits am Mittwochabend in Büdelsdorf mitteilte. Analysten hatten einen Tick mehr erwartet. Im Mobilfunk-Segment kletterten die Erlöse dabei um fast 30 Prozent. Im Geschäft mit Internet-Fernsehen (IPTV) verbesserte sich der Umsatz um 3,0 Prozent.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Branchenexperten hatten auch hier etwas mehr auf dem Zettel. Der bereinigte freie Mittelzufluss sank um 4,2 Prozent auf 155,2 Millionen Euro, übertraf damit aber die Erwartungen.

    Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 93,9 Millionen Euro, nach 124,8 Millionen ein Jahr zuvor.

    Für das laufende Jahr erwartet das Management weiter einen deutlichen Umsatzanstieg, getragen durch die Einbeziehung von Mobilezone Deutschland. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll dank anziehender Ergebnisse beim IPTV-Angebot bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen. Im größeren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schließt Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus.

    Der bereinigte freie Mittelzufluss (ber. Free Cashflow) soll 270 bis 300 Millionen Euro betragen. 2025 wurde ein Umsatz von 2,4 Milliarden verbucht bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 515,4 Millionen. Der bereinigte freie Mittelzufluss lag bei 292,1 Millionen Euro.

    Für 2028 peilt Freenet weiter ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens 620 Millionen Euro sowie einen bereinigten freien Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen an. Das Internet-Fernsehen waipu.tv soll dann zum Ergebnis mindestens rund 120 Millionen Euro beitragen. 2025 waren es 36 Millionen.

    Freenet hatte im Oktober 2025 den Kauf der Deutschlandtochter des Handy- und Tarifanbieters Mobilezone aus der Schweiz für rund 230 Millionen Euro angekündigt./jha/he/err/men/stk/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 32.316 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -5,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +4,95 %/+38,54 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang bis unter 24 beziehungsweise 22 Euro trotz operativ stabiler Geschäfte. Die Halbjahreszahlen lagen überwiegend im Rahmen, teils leicht unter den Erwartungen; Guidance und Dividendenperspektive wurden bestätigt. Positiv bewertet werden die geringere Nettoverschuldung und mögliche Erholung ab dem zweiten Halbjahr. Belastend bleiben der Telefonica-Vertragsstreit, die Mobilezone-Übernahme und Ceconomy.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

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    dpa-AFX
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