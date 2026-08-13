ROUNDUP/Aktien New York
S&P 500 auf Rekordhoch - Cisco leidet unter KI-Ausblick
- S&P 500 steigt dank Ölpreisen auf Rekordhoch
- Schwächere Erzeugerpreise dämpfen Zinssorgen
- Cisco enttäuscht, Birkenstock legt kräftig zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Öl- und Erzeugerpreise haben am Donnerstag in die Karten der Anleger am US-Aktienmarkt gespielt. Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,77 Prozent auf 7.808 Punkte.
Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,39 Prozent auf 53.978 Punkte hoch. Der Tech-Index Nasdaq 100 , der sich am Vortag bereits besser als der Dow und der S&P entwickelt hatte, zog um 1,20 Prozent auf 30.101 Punkte an.
Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich der Anstieg stärker als erwartet. Sorgen vor steigenden Zinsen nehmen damit eher ab.
Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Cisco die Aufmerksamkeit auf sich. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 6,9 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von 50 Prozent stark gelaufen.
Dagegen profitierten andere Tech-Aktien von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Zahlen des Tech-Riesen Lenovo. Die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP Inc zogen um 3 Prozent an. Für die Anteile des Informationstechnikunternehmens HP Enterprise und des Computerkonzerns Dell ging es um 4,9 beziehungsweise 3,3 Prozent hoch.
Die Anleger von Birkenstock honorierten die Quartalszahlen und den erhöhten Ausblick des Sandelenherstellers mit einem Aufschlag von 16,5 Prozent./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie
Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,06 % und einem Kurs von 99,97 auf Tradegate (13. August 2026, 16:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -8,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 386,34 Mrd..
Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 138,00USD was eine Bandbreite von +34,27 %/+40,37 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
Wir hatten uns parallel schon ueber die Covered Call ETF's ausgetauscht. Ich habe mir jetzt das Video angesehen und die Produktbeschreibungen der ETF's von iShares und J.P. Morgan gelesen. Der Dividendensammler ist ueberwiegend ein Optionspraemiensammler. Das haette er staerker betonen sollen. Dividenden werden bei ihm und auch bei den Anbietern der Covered Call ETF's hochgehaengt, der Derivateteil wird nur schwach erlaeutert obwohl er fuer den ganz ueberwiegenden Teil der Ausschuettungen steht. Bei wenig initiierten Anlegern koennte das falsch verstanden werden.
@ungierig