Silberpreis bricht ein jetzt 64,62 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,89299USD. Heute steht er bei 64,62USD. Das Investment wäre auf 14.112,8USD gewachsen – eine Steigerung von +182,26 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche weitere Kursanstiege bei Silber: Citi nennt 90 US-Dollar je Unze innerhalb von 6 bis 12 Monaten, während technische Szenarien Ziele bis etwa 120 beziehungsweise Rückgänge auf 25 bis 30 US-Dollar sehen. Erwartete US-Inflationsdaten könnten kurzfristig starke Ausschläge auslösen. Diskutiert werden zudem Inflation durch Öl- und geopolitische Risiken, mögliche Zinssenkungen wegen schwacher Konjunktur und Arbeitsmarktdaten sowie die Wirkung hoher US-Schulden auf Silber und Minenaktien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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