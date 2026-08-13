Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs schwache Kursentwicklung und die deutlich gesunkene Bewertung. Diskutiert werden Umsatzrückgang, ausbleibende strategische Partnerschaften und verschobene Aufträge, während das D&PD-Basisgeschäft ohne Partnerschaften um 28 % gewachsen sein soll. Zweifel bestehen an der Prognose und einer Erholung erst 2027. Spekuliert wird über eine Übernahme zu 5–6 Euro; charttechnisch gilt der Abwärtstrend als intakt, mit möglichem Anstieg bis 5,30 Euro.