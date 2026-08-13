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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs schwache Kursentwicklung und die deutlich gesunkene Bewertung. Diskutiert werden Umsatzrückgang, ausbleibende strategische Partnerschaften und verschobene Aufträge, während das D&PD-Basisgeschäft ohne Partnerschaften um 28 % gewachsen sein soll. Zweifel bestehen an der Prognose und einer Erholung erst 2027. Spekuliert wird über eine Übernahme zu 5–6 Euro; charttechnisch gilt der Abwärtstrend als intakt, mit möglichem Anstieg bis 5,30 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -4,99 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,74 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Aixtron-Aktie, der überwiegend als Mitnahmeeffekt der schwächeren Chipwerte eingeordnet wird. Positive Signale liefern starke Prognosen und Kapazitätsausbau bei Lumentum und Coherent sowie die anhaltende Nachfrage nach KI- und Optikkomponenten. Anleger erwarten daraus steigende Aixtron-Aufträge, sehen aber Engpässe, Ramp-up-Risiken und begrenzte kurzfristige Umsätze. Langfristig werden deutlich höhere Kurse diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +4,78 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,39 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,78 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,47 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 5
    Performance 1M: +18,13 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung zwischen einem möglichen Rückfall unter 6 Euro und einer Erholung Richtung 10 Euro. Ein Anstieg bei hohem Volumen mit anschließender Konsolidierung gilt technisch als positiv; Goldmans ausgeweitete Instrumente nähren Short-Spekulationen. Fundamental umstritten sind Q3-Aussichten, der SMB-Rückgang sowie Enterprise- und DEX-Wachstum. Optimisten sehen Unterbewertung und 2027 höhere Gewinne, Skeptiker fordern erst belegbares Wachstum. Die Indexeinstufung hängt vom Schlusskurs am 28. August ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,47 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 7
    Performance 1M: +6,46 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,34 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

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