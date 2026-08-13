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    ROUNDUP 2

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    Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Cisco erwartet weiter starkes Wachstum im Geschäft
    • KI-Prognose enttäuscht, Aktie verliert sieben Prozent
    • Konzern erwartet bis zu 16 Prozent mehr Umsatz
    ROUNDUP 2 - Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Cisco rechnet im laufenden Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstumstempo. Dies wird unter anderem von einer sehr hohen Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren großer Cloud-Anbieter und deren KI-Angeboten getrieben. An der Börse wurde aber gerade der Ausblick auf das Geschäft mit Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit Enttäuschung aufgenommen.

    Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie gab am Donnerstag im frühen US-Handel um sieben Prozent nach - auch wenn das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr besser als erwartet abgeschnitten hat und auch die Ziele für den Konzern über den Prognosen liegen.

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    Im KI bezogenen Geschäft kalkuliert der Konzern im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Erlös von 7,5 Milliarden Dollar (6,5 Mrd Euro) und damit fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Analysten waren über diese Prognose dennoch enttäuscht. Gerade mit Blick auf das hohe Auftragsvolumen in diesem Bereich hatten sich Experten mehr erhofft.

    Beim gesamten Erlös peilt Cisco im Geschäftsjahr 2026/27 ein Plus von bis zu knapp 16 Prozent auf 73,4 Milliarden Dollar an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll in den zwölf Monaten bis Ende Juli 2027 auf bis zu 5,11 Dollar steigen. Die Ziele für diese beiden Kenngrößen liegen damit deutlich über der bisherigen Durchschnittserwartung der Analysten.

    Auch im vergangenen Geschäftsjahr, das am 25. Juli endete, schnitt Cisco besser als erwartet ab. Der Erlös zog um zwölf Prozent auf etwas mehr als 63 Milliarden Dollar an. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn verzeichnete der Konzern einen Anstieg um 13 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Je Aktie waren dies 4,33 Dollar.

    Auch wenn Cisco im KI-Bereich hohe Wachstumschancen sieht, bleibt der im Dow Jones notierte Konzern weiter sehr abhängig vom klassischen Geschäft mit seinen Produkten wie Routern und Switches für Internetanbieter. Gemessen an den Prognosen für 2026/27 wird der KI-bezogene Umsatz gerade mal etwas mehr als zehn Prozent des gesamten Erlöses betragen.

    Der Kurs der Cisco-Aktie hat in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 170 Prozent zugelegt - und übertraf damit den Anstieg des Technologieindex Nasdaq 100 deutlich. In den Jahren davor hatte das Papier allerdings nicht so stark vom KI-Boom, der die Börsen seit Ende 2022 erfasst hat, profitiert - wie zum Beispiel die Anteile von Chipherstellern wie AMD , Broadcom , Intel und Nvidia oder KI-Anbietern wie Alphabet und Meta . Seit Anfang 2022 gerechnet, liegt Cisco mittlerweile wieder gleichauf mit dem Nasdaq 100.

    Trotz der jüngsten Rally zählt das bereits seit 1990 an der Börse notierte Unternehmen mit einem Börsenwert von etwas weniger als 500 Milliarden Dollar unter den Technologiewerten inzwischen eher zu den Leichtgewichten. Zum Zeitpunkt des DotCom-Booms um die Jahrtausendwende zählte Cisco weltweit noch zu den wertvollsten Technologieunternehmen.

    Dies hat sich in den vergangenen Jahren fundamental gewandelt. Zum Vergleich: Nvidia kommt auf 5,4 Billionen Dollar, aber auch bis vor ein paar Jahren noch eher unbekannte Unternehmen haben inzwischen einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar - so kommt zum Beispiel Broadcom auf fast zwei Billionen Dollar./zb/mis/stk/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 430 auf Tradegate (13. August 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +41,75 %/+62,37 % bedeutet.





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