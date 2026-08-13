Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: +16,31 %
Tagesperformance: +16,31 %
Platz 1
Performance 1M: +27,18 %
Performance 1M: +27,18 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 2
Performance 1M: -1,84 %
Performance 1M: -1,84 %
BASF
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 3
Performance 1M: +8,57 %
Performance 1M: +8,57 %
Vinci
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 4
Performance 1M: +5,81 %
Performance 1M: +5,81 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +0,18 %
Performance 1M: +0,18 %
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