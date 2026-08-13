Super Micro Computer Aktie steigt zweistellig um +11,96 % - 13.08.2026

Mit einer Performance von +11,96 % konnte die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +8,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,23€, mit einem Plus von +11,96 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Super Micro Computer investiert war, konnte einen Gewinn von +14,71 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +39,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Anstieg von +27,91 %.

Während Super Micro Computer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,68 %.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +39,27 % 1 Monat +47,24 % 3 Monate +14,71 % 1 Jahr -18,80 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 13.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 647 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,46 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Super Micro Computer (WKN: A0MKJF) hatte im März dieses Jahres ein 2-Jahres-Tief bei 19,48 USD markiert. Es folgten eine schwungvolle mehrwöchige Rally bis auf 51,40 USD und ein kräftiger Rücksetzer bis auf 23,38 USD. Seit der am 17. Juli geformten Doji-Kerze befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der dynamische und vom Volumen bestätigte Aufschwung setzte sich gestern nach der Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen beschleuni...

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.