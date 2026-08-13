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    Polen senkt vorübergehend Mehrsteuer für Treibstoffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen senkt Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel
    • Steuersatz sinkt befristet von 23 auf 8 Prozent
    • Spritpreise sollen um etwa 23 Cent je Liter sinken
    Polen senkt vorübergehend Mehrsteuer für Treibstoffe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen senkt vorübergehend die Mehrwertsteuer für Benzin und Diesel. Vom kommenden Montag bis zum Ende der polnischen Schulferien am 31. August werde der Steuersatz von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent gesenkt, sagte Regierungschef Donald Tusk.

    Dies solle den Verbrauchern vor allem bei der Rückkehr aus dem Urlaub finanzielle Erleichterung bringen, betonte Tusk. Außerdem werde der Energieminister täglich einen maximalen Kraftstoff-Einzelhandelspreis festlegen, der auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt werde.

    Der Preis für Diesel und Benzin wird sich nach Angaben von Tusk durch diese Maßnahmen um etwa 23 Cent pro Liter verringern. Am Donnerstag kostete der Liter Normalbenzin im Nachbarland Branchenbeobachtern zufolge im Schnitt umgerechnet etwa 1,66 Euro. Für Diesel wurden rund 1,88 Euro für den Liter fällig.

    Nur ein Teil des Spritpreispakets kommt wieder

    Damit kehrt Polen zu einem Teil des Spritpreispakets zurück, das die Regierung nach Beginn des Iran-Kriegs angesichts gestiegener Treibstoffkosten eingeführt hatte. Von Ende März bis Ende Juni galt nicht nur der gesenkte Mehrwertsteuersatz. Der Energieminister hatte auch die Möglichkeit, die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren./dhe/DP/jha





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