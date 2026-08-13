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    Deutsche Anleihen

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    Kursgewinne - Rückgang der Ölpreise stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen am Donnerstag zu
    • Ölpreisrückgang dämpft Inflationserwartungen
    • Konjunkturdaten sprechen gegen eine Zinserhöhung
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Rückgang der Ölpreise stützt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,35 Prozent auf 125,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,13 Prozent.

    Die gefallene Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen und stützten die Anleihekurse. Allerdings gibt es weiter keine Hinweise auf eine Einigung für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus.

    Der Iran hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die Meerenge hätten. Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus würden nichts an der Realität ändern, teilte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X mit. Der Iran verweist bei seinem Plan, für die Durchfahrt der Straße von Hormus künftig eine Gebühr zu kassieren, auf die von passierenden Schiffen verursachten Umweltschäden.

    Konjunkturdaten stützten die Anleihen etwas. So haben die Erzeugerpreise im Juli zum Vormonat stagniert. Volkswirte hatten einen Anstieg erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus. Unterdessen fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet aus. Beide Daten sprechen tendenziell gegen eine Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September./jsl/he





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