Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.370,63USD pro Feinunze und notiert damit -0,86 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,94 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,28USD und verzeichnet ein Minus von -0,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,48USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.323,00USD
|-3,78 %
|Platin
|1.723,50USD
|-2,10 %
|Kupfer London Rolling
|14.066,65USD
|+0,02 %
|Aluminium
|3.238,02PKT
|-1,16 %
|Erdgas
|2,743USD
|-1,90 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -3,78 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.08.26, 17:29 Uhr.