Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.370,63USD pro Feinunze und notiert damit -0,86 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,94 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,28USD und verzeichnet ein Minus von -0,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,48USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %.

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Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.323,00 USD -3,78 % Platin 1.723,50 USD -2,10 % Kupfer London Rolling 14.066,65 USD +0,02 % Aluminium 3.238,02 PKT -1,16 % Erdgas 2,743 USD -1,90 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -3,78 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.08.26, 17:29 Uhr.