UBS hebt Ziel für Cisco auf 138 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 98,10 auf Tradegate (13. August 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -8,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 386,26 Mrd..

Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 138,00US-Dollar was eine Bandbreite von +34,31 %/+40,42 % bedeutet.