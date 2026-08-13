ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Cisco auf 138 Dollar - 'Buy'
- UBS hebt Cisco-Kursziel auf 138 US-Dollar an
- Cisco verzeichnet ein starkes Quartal hinter sich
- UBS sieht Kursschwächen bei Cisco als Kaufchance
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 132 auf 138 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrichter habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb David Vogt am Donnerstag zu den Zahlen. Der Ausblick für den Umsatz aus dem Netzwerkgeschäft sei konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028. Kursschwächen sieht er als Kaufchance./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie
Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 98,10 auf Tradegate (13. August 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -8,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 386,26 Mrd..
Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 138,00US-Dollar was eine Bandbreite von +34,31 %/+40,42 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 138 US-Dollar
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Community Beiträge zu Cisco Systems - 878841 - US17275R1023
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Erwartetes EPS bei 4 Dollar, damit immer noch relativ günstig bewertet. Dividende auch solide. Bleibt in meinem Depot.