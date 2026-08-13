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    US-Anleihen

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    Kursgewinne - Ölpreise und Konjunkturdaten stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen steigen, zehnjährige Rendite sinkt
    • Schwache Preisdaten stützen Anleihen und Fed-Pause
    • Sinkende Ölpreise helfen, doch Iran-Einigung fehlt
    US-Anleihen - Kursgewinne - Ölpreise und Konjunkturdaten stützen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,39 Prozent auf 108,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,64 Prozent.

    Konjunkturdaten stützten die Anleihen etwas. So haben die Erzeugerpreise im Juli zum Vormonat stagniert. Volkswirte hatten einen Anstieg erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus. Unterdessen fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet aus. Beide Daten sprechen tendenziell gegen eine Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September.

    Die gefallene Ölpreise dämpften die Inflationserwartungen und stützten die Anleihekurse. Allerdings gibt es weiter keine Hinweise auf eine Einigung für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus./jsl/he






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