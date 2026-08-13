DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass Umsatz und Vorsteuerergebnis des Fahrzeugvermieters die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hätten. Angesichts der beibehaltenen Jahresziele erwarte er aber keine größeren Änderungen an den Konsensprognosen./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 73,85EUR auf Tradegate (13. August 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar