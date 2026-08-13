DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den endgültigen Halbjahreszahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine "prall gefüllte Pipeline an positiven Impulsen" für den Energiekonzern. Die Ende Juli deutlich höher gesteckten Ziele für 2026 und 2027 seien zudem nach wie vor konservativ./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 58,98EUR auf Tradegate (13. August 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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