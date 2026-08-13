Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: Diese Aktien legen heute richtig zu
Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigt sich heute ein gemischtes Bild mit leichten Verlusten bei den Standardwerten und teils freundlicheren Tendenzen in Nebenwerten und Technologietiteln. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 26.318,39 Punkten und liegt damit 0,18 Prozent im Minus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, gibt etwas stärker nach und verliert 0,25 Prozent auf 32.280,15 Punkte. Deutlich besser präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,48 Prozent auf 18.588,40 Punkte und gehört damit zu den Gewinnern im deutschen Markt. Der TecDAX zeigt sich nahezu unverändert, legt aber leicht um 0,01 Prozent auf 4.071,94 Punkte zu. Auch an der Wall Street ist das Bild uneinheitlich. Der Dow Jones, der vor allem klassische Standardwerte umfasst, steht bei 53.715,29 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,12 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich dagegen behaupten und steigt um 0,41 Prozent auf 7.780,24 Punkte. Insgesamt deuten die heutigen Bewegungen darauf hin, dass Anleger eher selektiv vorgehen: Während große Standardwerte dies- und jenseits des Atlantiks leicht unter Druck stehen, zeigen sich Nebenwerte in Deutschland sowie der breite US-Markt robuster.
DAX: RWE führt Gewinner an, Siemens Energy am EndeIm DAX setzte sich RWE mit einem Plus von 2,67 Prozent an die Spitze. Continental gewannen 2,31 Prozent, Commerzbank legten 1,47 Prozent zu. Auf der Verliererseite verloren Mercedes-Benz Group 1,60 Prozent, BASF büßten 1,91 Prozent ein. Siemens Energy gaben 2,38 Prozent ab. Zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Wert lag damit eine Spanne von 5,05 Prozentpunkten.
MDAX: ThyssenKrupp und TKMS deutlich im PlusThyssenKrupp führten den MDAX mit einem Gewinn von 8,49 Prozent an, dicht gefolgt von TKMS mit 8,21 Prozent. SILTRONIC AG stiegen um 4,87 Prozent. Dem standen Verluste bei AIXTRON von 4,34 Prozent, bei Aurubis von 4,77 Prozent und bei Lanxess von 6,09 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen dem Top- und dem Flopwert betrug 14,58 Prozentpunkte.
SDAX: VINCORION mit zweistelligem KursplusIm SDAX erzielte VINCORION mit 10,09 Prozent den stärksten Anstieg. INDUS Holding verbesserten sich um 7,33 Prozent, GFT Technologies um 6,16 Prozent. Bei den schwächsten Werten verloren PNE 4,10 Prozent, Energiekontor 6,23 Prozent und Evotec 7,18 Prozent. Damit reichte die Spanne zwischen VINCORION und Evotec auf 17,27 Prozentpunkte.
TecDAX: SILTRONIC AG doppelt in der SpitzengruppeSILTRONIC AG belegten im TecDAX mit einem Plus von 4,87 Prozent den ersten Rang. IONOS Group gewannen 2,66 Prozent, TeamViewer legten 2,30 Prozent zu. Nordex verloren 3,19 Prozent, AIXTRON fielen um 4,34 Prozent. Evotec lagen mit einem Minus von 7,18 Prozent am Ende des Index. Zwischen den beiden Extremwerten lagen 12,05 Prozentpunkte.
Dow Jones: Verizon Communications vorn, Cisco Systems unter DruckVerizon Communications führten die Gewinnerliste im Dow Jones mit einem Plus von 1,60 Prozent an. Merck & Co stiegen um 1,32 Prozent, Goldman Sachs Group um 1,04 Prozent. Boeing verloren 1,15 Prozent, 3M gaben 1,39 Prozent ab. Cisco Systems verzeichneten mit einem Minus von 8,66 Prozent den stärksten Rückgang. Die Spanne zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert betrug 10,26 Prozentpunkte.
S&P 500: SanDisk Corporation mit kräftigem KursanstiegSanDisk Corporation waren im S&P 500 mit einem Plus von 14,12 Prozent der stärkste Wert. Super Micro Computer gewannen 9,96 Prozent, Western Digital legten 8,84 Prozent zu. Auf der Verliererseite gaben Coherent 3,67 Prozent nach. Cisco Systems verloren 8,66 Prozent, Tapestry sackten um 15,30 Prozent ab. Damit betrug der Abstand zwischen SanDisk Corporation und Tapestry 29,42 Prozentpunkte.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte