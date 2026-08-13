DZ BANK stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Medizintechnikkonzerns habe eine Stabilisierung der Geschäfte signalisiert, schrieb Sven Kürten am Donnerstag zu den vor einer Woche vorgelegten Zahlen. Unter anderem durch das Vorwärtsrollieren seines Bewertungsmodells habe er trotz gesenkter Gewinnschätzungen den fairen Wert für die Aktie angehoben./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (13. August 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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