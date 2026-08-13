Deutlicher Kurssprung bei der SanDisk Corporation Aktie - 13.08.2026

Der heutige Anstieg bei SanDisk Corporation konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,99 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SanDisk Corporation. Mit einer Performance von +13,73 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.325,00€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +27,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -17,99 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,89 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,91 % 1 Monat -29,25 % 3 Monate -17,99 % 1 Jahr -17,99 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 13.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,18 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

Sandisk (Nasdaq: SNDK) today highlighted its long-term growth strategy and sustainable long-term financial model at its 2026 Investor Day, Sandisk In Focus. At the event, Sandisk outlined key areas of product and technology innovation and …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.