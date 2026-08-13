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Deutlicher Kurssprung bei der SanDisk Corporation Aktie - 13.08.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SanDisk Corporation Aktie bisher um +13,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SanDisk Corporation. Mit einer Performance von +13,73 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.325,00€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Anstieg bei SanDisk Corporation konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,99 % nicht vollständig ausgleichen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +27,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -17,99 % verloren.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,89 % geändert.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+27,91 %
|1 Monat
|-29,25 %
|3 Monate
|-17,99 %
|1 Jahr
|-17,99 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,18 Mrd.EUR € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.