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    NFON aktualisiert Prognose für 2026 – das müssen Anleger wissen

    Die NFON AG korrigiert ihre Jahresziele: Nach einem rückläufigen ersten Halbjahr senkt das Unternehmen Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 deutlich.

    NFON aktualisiert Prognose für 2026 – das müssen Anleger wissen
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • NFON AG hat am 13. August 2026 aufgrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr 2026 angepasst.
    • Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz auf 42,5 Mio. Euro nach 44,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Das bereinigte EBITDA ging im ersten Halbjahr von 5,7 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro zurück.
    • Für 2026 erwartet NFON nun einen Umsatz von 84,5 bis 86,0 Mio. Euro; zuvor war ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden.
    • Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde auf 9,5 bis 10,5 Mio. Euro gesenkt; bislang waren mehr als 12 Mio. Euro erwartet worden.
    • Gründe für die Anpassung sind ein herausforderndes Marktumfeld, geringere Investitionsbereitschaft, längere Entscheidungszyklen und eine schwächere Businesstelefonie; die Wachstumsbereiche Intelligent Assistant und Kundenengagement entwickelten sich zwar positiv, können dies aber noch nicht vollständig ausgleichen.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis H1-2026, bei NFON ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,14 % im Minus.


    NFON

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    ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5
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