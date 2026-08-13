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    Deutsche EuroShop Delivers Strong H1 2026, Confirms Forecast

    Deutsche EuroShop navigated a mixed first half of 2026, pairing solid earnings growth and resilient occupancy with softer visitor numbers and rising interest costs.

    Deutsche EuroShop Delivers Strong H1 2026, Confirms Forecast
    Foto: Deutsche EuroShop AG
    • Deutsche EuroShop’s revenue increased by 1.5% year-on-year to €133.3 million in the first half of 2026.
    • Net operating income rose by 1.6% to €104.9 million, while EBIT increased by 1.4% to €105.4 million.
    • Consolidated profit grew by 2.0% to €71.2 million, although EBT excluding valuation gains declined by 6.3% due to higher interest expenses.
    • Tenants’ sales increased by 2.4%, while visitor numbers fell by 1.3%; the occupancy rate remained high at 95.4%.
    • Property values continued to show a slight upward trend, supported by ongoing rental growth.
    • Deutsche EuroShop successfully completed its conversion into a European Company (SE) and confirmed its 2026 full-year forecast, including revenue of €269–277 million and FFO of €134–142 million.

    The next important date, Half-year financial report 2026, at Deutsche Euroshop is on 13.08.2026.

    The price of Deutsche Euroshop at the time of the news was 18,610EUR and was up +1,03 % compared with the previous day.
    At this time, the index SDAX was at 18.562,54PKT (+0,33 %).


    Deutsche Euroshop

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    ISIN:DE0007480204WKN:748020
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