🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche EuroShop: Operativ stark, Prognose für 2026 bestätigt

    Trotz höherer Zinslast blickt die Deutsche EuroShop SE auf ein robustes erstes Halbjahr 2026 mit wachsenden Kennzahlen, stabiler Vermietung und bestätigter Prognose.

    Deutsche EuroShop: Operativ stark, Prognose für 2026 bestätigt
    Foto: Deutsche EuroShop AG
    • Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 1,5 % auf 133,3 Mio. €, das NOI um 1,6 % auf 104,9 Mio. € und das EBIT um 1,4 % auf 105,4 Mio. €.
    • Das Konzernergebnis erhöhte sich trotz eines um 6,3 % gesunkenen EBT ohne Bewertungsergebnis um 2,0 % auf 71,2 Mio. €; Hauptbelastung war der höhere Zinsaufwand.
    • Die Mieterumsätze legten um 2,4 % zu, während die Besucherfrequenz um 1,3 % sank; die Vermietungsquote blieb mit 95,4 % auf hohem Niveau.
    • Die Immobilienwerte entwickelten sich aufgrund des weiteren Mietwachstums leicht positiv. Das Main-Taunus-Zentrum profitierte zudem vom erfolgreichen Food Garden und erhielt ein DGNB-Zertifikat in Gold.
    • Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft wurde am 31. Juli 2026 abgeschlossen; das Unternehmen firmiert seither als Deutsche EuroShop SE. Zudem wurde eine Dividende von 1,00 € je Aktie für 2025 beschlossen.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 269–277 Mio. €, EBIT von 211–219 Mio. €, EBT ohne Bewertungsergebnis von 134–142 Mio. € und FFO von 134–142 Mio. € bzw. 1,77–1,87 € je Aktie.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Deutsche Euroshop ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,580EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.567,71PKT (+0,36 %).


    Deutsche Euroshop

    -0,54 %
    +2,85 %
    +1,44 %
    -6,15 %
    -2,55 %
    -21,54 %
    -8,05 %
    -55,79 %
    -4,58 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020
    Deutsche Euroshop direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche EuroShop: Operativ stark, Prognose für 2026 bestätigt Trotz höherer Zinslast blickt die Deutsche EuroShop SE auf ein robustes erstes Halbjahr 2026 mit wachsenden Kennzahlen, stabiler Vermietung und bestätigter Prognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     