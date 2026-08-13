Deutsche EuroShop: Operativ stark, Prognose für 2026 bestätigt
Trotz höherer Zinslast blickt die Deutsche EuroShop SE auf ein robustes erstes Halbjahr 2026 mit wachsenden Kennzahlen, stabiler Vermietung und bestätigter Prognose.
Foto: Deutsche EuroShop AG
- Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 1,5 % auf 133,3 Mio. €, das NOI um 1,6 % auf 104,9 Mio. € und das EBIT um 1,4 % auf 105,4 Mio. €.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich trotz eines um 6,3 % gesunkenen EBT ohne Bewertungsergebnis um 2,0 % auf 71,2 Mio. €; Hauptbelastung war der höhere Zinsaufwand.
- Die Mieterumsätze legten um 2,4 % zu, während die Besucherfrequenz um 1,3 % sank; die Vermietungsquote blieb mit 95,4 % auf hohem Niveau.
- Die Immobilienwerte entwickelten sich aufgrund des weiteren Mietwachstums leicht positiv. Das Main-Taunus-Zentrum profitierte zudem vom erfolgreichen Food Garden und erhielt ein DGNB-Zertifikat in Gold.
- Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft wurde am 31. Juli 2026 abgeschlossen; das Unternehmen firmiert seither als Deutsche EuroShop SE. Zudem wurde eine Dividende von 1,00 € je Aktie für 2025 beschlossen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 269–277 Mio. €, EBIT von 211–219 Mio. €, EBT ohne Bewertungsergebnis von 134–142 Mio. € und FFO von 134–142 Mio. € bzw. 1,77–1,87 € je Aktie.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Deutsche Euroshop ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,580EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.567,71PKT (+0,36 %).
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