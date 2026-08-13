ATX legt leicht zu

Nachlassende Zinserhöhungsspekulationen in den USA unterstützen international die Aktienmärkte, schrieben die Helaba-Analysten. Zudem kamen die Rohölpreise wieder etwas zurück. Auf Unternehmensebene standen in Wien die Quartalszahlen von Semperit , Polytec und der Addiko Bank im Fokus.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einem ruhigen Handel mit einer freundlichen Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,27 Prozent auf 6.728,18 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es keinen klaren Richtungsentscheid.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat im zweiten Quartal weitere Abstriche beim Umsatz machen müssen, verdiente unter dem Strich aufgrund niedrigerer Personalkosten aber deutlich mehr. Die Polytec-Aktie reagierte mit minus 0,6 Prozent. Laut Erste Group zeigte das veröffentlichte Zahlenwerk eine beträchtliche Verbesserung bei der Profitabilität trotz Umsatzeinbußen.

Der in Wien ansässige Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im ersten Halbjahr die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. An der Börse wurden die Zahlen gut aufgenommen. Der Semperit-Kurs legte um 3,0 Prozent zu. Die Analysten der Baader Bank schrieben in einer ersten Reaktion von "sehr starken" Ergebnissen. Für die Experten der Erste Group waren die Zahlen hingegen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Sonderbelastungen aus Rückstellungen aufgrund von Rechtsrisiken in Kroatien und Slowenien sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Bieterkampf beziehungsweise der bevorstehenden Übernahme durch die Raiffeisen Bank International (RBI) haben das Ergebnis der Addiko Bank im ersten Halbjahr ins Minus gedrückt. Die Prognose für 2026 bleibt ausgesetzt. Die Aktie tendierte prozentual unverändert.

Von Analystenseite meldete sich zudem die Erste Group und stufte ihre Anlageempfehlung für die Post-Aktie von "hold" auf "accumulate" hoch. Das Kursziel wurde hingegen bei 35 Euro belassen. Die Post-Titel schlossen mit minus 0,5 Prozent bei 30,75 Euro.

Nach den deutlichen Vortageszuwächsen von mehr als acht Prozent legten die Aktien von AT&S um weitere 1,6 Prozent zu. Seit dem Jahresauftakt liegen die Titel damit in Summe um beachtliche mehr als 400 Prozent im Plus./ste/sto/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 166 auf Tradegate (13. August 2026, 18:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +17,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,62 %. Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 6,45 Mrd..



